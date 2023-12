Emploi IT : 8 métiers (toujours) très attractifs en 2024

> Data analyst

Le data analyst est en charge de l’exploration et de l’analyse des données métiers. Il partage les résultats de ses analyses avec les directions concernées. Il alimente la prise de décision relative aux données en entreprise.

> Data scientist

Le data scientist est en charge de la création de modèles statistiques et d’algorithmes d’apprentissage automatique dédiés à l’extraction et à l’analyse des données métiers. Il partage ses conclusions avec les directions concernées. Il contribue à la prise de décision relative aux données.

> Ingénieur FinOps

L’ingénieur FinOps est en charge du contrôle et de l’optimisation des coûts des services cloud utilisés par son entreprise. Il identifie les domaines où des économies peuvent être réalisées. Il éclaire la direction sur ces sujets.

> Ingénieur DevOps

L’ingénieur DevOps concilie deux fonctions : développeur et administrateur système. A ce titre, il est en charge du développement et du déploiement d’applications et de microservices au sein de son entreprise. Il contrôle la mise en production et la disponibilité des fonctionnalités mises en oeuvre.

> Développeur full stack

Le développeur full stack intervient sur toute la chaîne de développement d’applications web, du front end au back end. Il écrit des lignes de code, crée des interfaces et maintient leur socle technique. Il maîtrise les outils, les bases de données et les langages du développement web.

> Développeur back end

Le développeur back end est en charge du développement, coté serveur, de sites et d’applications web. Il maîtrise un ou plusieurs langages de programmation. Il a une connaissance étendue des bases de données.

> Développeur front end

Le développeur front end est en charge de la création et du développement de l’interface utilisateur (UI) de pages, applications et sites web. Il maîtrise les principaux outils et les langages du développement web.

> Scrum Master

Le Scrum Master anime une équipe pluridisciplinaire, composé de développeurs et de product owners, et met en oeuvre les pratiques Scrum pour développer un projet IT