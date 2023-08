2018-2023 : l’évolution des métiers les plus recherchés dans l’IT

RSSI, chef de projets IT ou juriste RGPD ? Votre métier fait, cette année, partie des plus recherchés par les entreprises. En tout cas selon Robert Half, qui les a placés dans son dernier classement des « jobs en or ». À qui succèdent-ils ? Petit historique…

2018 : le chef de projet RGPD a la cote

Sur sept métiers cités, trois touchaient à l’IT. On y trouvait le développeur web (37 k€ au 25e percentile ; 46 k€ en médiane ; 69 k€ au 75e). À ses côtés, le data analyst (47 k€ à 65 k€, médiane à 50 K€) et le chef de projet RGPD (70 k€ à 100 k€, médiane à 50 k€).

[Note de contexte : Robert Half avait publié son classement quelques mois après l’entrée en application du RGPD, le 25 mai 2018]

2019 : une place pour le product owner

Le chef de projet SIRH était mis à l’honneur, avec une rémunération médiane de 60 k€ (50 k€ au 25e percentile ; 80 k€ au 75e). Il côtoyait l’ingénieur système Linux (36 k€ au 25e percentile ; 42 k€ en médiane ; 60 k€ au 75e) et le product owner (45 k€ au 25e, 58 k€ en médiane et 68 k€ au 75e).

2020 : le SIRH encore à l’honneur

Robert Half distinguait le commercial SaaS, avec une fourchette de rémunération de 75 k€ à 160 k€ (variable souvent compris entre 30 et 50 %). Il mentionnait aussi le directeur de projet SIRH (75 k€ à 100 k€).

2021 : l’admin systèmes/réseaux dans les « jobs en or »

Les deux « jobs en or » de 2021 touchant à l’IT étaient l’admin/ingé systèmes et réseaux et le commercial solutions SaaS. Le premier en était à 45 k€ de rémunération médiane (40 k€ au 25e percentile ; 55 k€ au 75e). Le second, à 50 k€ (40 k€ au 25e percentile ; 60 k€ au 75e).

2022 : le développeur, tout court

L’an dernier, Robert Half avait listé deux « jobs en or » touchant à l’IT : développeur et juriste contrats / RGPD.

La rémunération médiane du développeur était de 50 k€ (40 k€ au 25e percentile ; 60 k€ au 75e). Celle du juriste contrats / RGPD était de 60 k€ (50 k€ au 25e percentile ; au 75e).

2023 : le RSSI fait son entrée

Robert Half évalue à 90 k€ la rémunération annuelle brute médiane des RSSI, hors bonus et autres avantages.

Elle atteint 80 k€ au 25e percentile (débutants dans la fonction) et 100 k€ au 75e (expérience reconnue).

Pour le chef de projets IT, la rémunération médiane est de 48 k€. On en est à 40 k€ au 25e percentile et 70 k€ au 75e.

La rémunération du juriste RGPD atteint 45 k€ au 25e percentile, 60 k€ à la médiane et 70 k€ au 75e.

Photo d’illustration © rawpixel.com via Pexels