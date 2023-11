Métiers IA/Data : la progression des salaires concerne surtout les juniors

Les juniors à moins de 40 k€, une denrée de plus en plus rare dans les métiers de la data et de l’IA ? La dernière étude de rémunérations de PageGroup le suggère.

Pour des postes en région parisienne avec 0 à 2 ans d’expérience, le bas de la fourchette atteint désormais 40 k€ pour :

– Data engineer/scientist

– Analyste BI,data analyst/steward

– Chef de projet BI / big data

– DBA / Ingé DataOps

– Ingénieur ML

– DPO

– Consultant dataviz



En trois ans, les rémunérations ont globalement progressé à ce niveau d’expérience. En particulier pour les ingés/devs IA : la fourchette est passée de 36-45 k€ à 45-50 k€.

On ne peut pas en dire autant aux niveaux de séniorité supérieurs. Certains métiers connaissent même des baisses marquées. Parmi eux, l’architecte data : la fourchette pour les postes avec 2 à 5 ans d’expérience est passée de 90-110 k€ à 85-95 k€.

80 k€, un plafond dans la BI…

Développeur BI 0-2 ans 2-5 ans 5-10 ans 10+ ans 2022 35-45 45-60 60-80 2023 35-45 45-60 60-70 70-80 2024 38-45 45-55 55-70 70-80

Data engineer / data scientist 0-2 ans 2-5 ans 5-10 ans 10+ ans 2022 35-45 45-60 60-80 2023 38-50 50-60 60-70 70-85 2024 40-50 50-60 60-75 > 75

BI analyst / data analyst / data steward 0-2 ans 2-5 ans 5-10 ans 10+ ans 2022 35-45 45-60 60-80 2023 38-48 45-60 60-70 70-80 2024 40-45 45-55 55-70 70-80

Chef de projet BI / big data 0-2 ans 2-5 ans 5-10 ans 10+ ans 2022 40-45 45-55 55-75 2023 40-45 45-60 60-70 70-80 2024 40-50 50-60 60-70 70-80

… et un palier pour les architectes data

Architecte data 0-2 ans 2-5 ans 5-10 ans 10+ ans 2022 80-90 90-110 110-150+ 2023 80-90 90-110 110-130 130-150+ 2024 75-85 85-95 95-110 110-150+

Ingé/dev IA 0-2 ans 2-5 ans 5-10 ans 10+ ans 2022 36-45 45-60 60-80+ 2023 40-45 45-60 60-70 70-80+ 2024 45-50 50-60 60-75 75-90

DPO 0-2 ans 2-5 ans 5-10 ans 10+ ans 2022 38-45 40-60 55-85+ 2023 38-45 40-60 55-75 75-85+ 2024 40-45 40-55 55-70 70-80+

ML engineer 0-2 ans 2-5 ans 5-10 ans 10+ ans 2022 40-50 50-60 60-90+ 2023 40-50 50-60 60-75 75-90+ 2024 40-50 50-60 60-75 75-90+

Consultant dataviz 0-2 ans 2-5 ans 5-10 ans 10+ ans 2022 38-50 45-60 60-100 2023 38-48 50-60 60-70 70-90+ 2024 40-50 50-60 60-75 75-90+

DBA et DataOps ne font plus qu’un pour PageGroup

DataOps engineer 0-2 ans 2-5 ans 5-10 ans 10+ ans 2022 38-50 50-60 60-80+ 2023 38-50 50-65 65-75 75-85+ DBA 2022 40-45 45-55 50-70 2023 40-45 45-55 50-60 60-70 DBA/DataOps engineer 2024 40-50 50-60 60-75 > 75

