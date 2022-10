Salaires IT : 10 métiers les mieux payés en 2023

Les consultants en cybersécurité, les chefs de projet MOA et les responsables SI peuvent obtenir les rémunérations IT les plus élevées en France.

Consultant en cybersécurité, chef de projet MOA, directeur des systèmes d’information… Pour ces profils parmi les plus recherchés du marché, la rémunération reste le principal critère différenciant pour attirer les candidats parmi les plus demandés du marché.

C’est ce que montre le volet technologies de l’information (IT) et numérique du guide des salaires 2023 rendu public par le cabinet de recrutement spécialisé Robert Half.

A Paris, où les rémunérations sont supérieures d’environ 5% à la moyenne nationale, le salaire annuel moyen dans l’IT varie à nouveau de 36 750 € pour un technicien systèmes et réseaux en début de carrière à 147 000 € pour un DSI expérimenté.

Gouvernance SI, cyber et développement

Le recrutement des profils IT est caractérisé par « une exacerbation des tendances nationales en pénurie de profils, mercato élevé et concurrence accrue » pour attirer les profils pour lesquels le marché est prêt à payer le prix fort, d’après le cabinet Robert Half.

Les 10 profils dotés d’une expérience « intermédiaire »* les mieux payés à Paris sont les :

1. Directeur des systèmes d’information (DSI) : 115 500 €

2. Responsable de la sécurité des SI (RSSI) : 94 500 €

3. Ingénieur DevOps : 78 750 €

4. Architecte logiciel : 73 500 €

5. Lead développeur : 68 250 €

6. Responsable infrastructure IT : 68 250 €

7. Chef de projet maîtrise d’ouvrage/assistance à maîtrise d’ouvrage (MOA/AMOA) : 66 150 €

8. Responsable SI : 65 100 €

9. Manager IT : 63 000 €

10. Expert Cybersécurité : 63 000 €

Le niveau des rémunérations reste le premier critère pour attirer et retenir les professionnels parmi les plus demandés, devant l’équilibre entre activité professionnelle et vie privée, sans oublier la flexibilité (des horaires au travail hybride).

Selon un autre baromètre (Silkhom), outre les DSI et les RSSI, les développeurs SAP, les responsable de la sécurité des SI et les ingénieurs Linux embarqué font partie des métiers IT dont les rémunérations médiannes ont le plus augmenté en France.

* La société de recrutement spécialisé ventile les salaires (hors primes et avantages) en percentiles, le 50e correspond à un niveau d’expérience intermédiaire pour laquelle la demande du marché est « modérée ».

(crédit photo : Kevin Ku via Pexels)