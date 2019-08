5G : BT se tourne vers Ubuntu et OpenStack

Il s’agit d’un des grands chantiers open source dévoilés durant l’été 2019.

BT, l’opérateur historique britannique de télécommunications, a confirmé faire du framework Charmed OpenStack sous Ubuntu Linux le socle de son coeur de réseau 5G.

Dans ce cadre, Canonical, la société qui finance le développement d’Ubuntu, va fournir à BT un gestionnaire d’infrastructure virtuelle (VIM) intégré au programme de virtualisation des fonctions réseau (NFV) de l’opérateur, ont indiqué les promoteurs de l’accord.

Cette approche cloud et open source du coeur de réseau doit permettre à BT (anciennement British Telecom) de « déployer rapidement de nouveaux services et d’augmenter ses capacités pour répondre à [l’évolution de la demande] des clients » amenés à se tourner en masse var la cinquième génération mobile.

Le VIM en question sera déployé à l’aide du gestionnaire de paquet pour le cloud Juju et de l’outil de provisionnement MaaS (Metal-as-a-Service) conçus par Canonical.

Architecture ouverte

Mark Shuttleworth, fondateur et CEO de Canonical, s’est déclaré ravi de travailler avec BT. Selon lui, « BT a reconnu l’efficacité, la flexibilité et l’innovation qu’apportent une architecture ouverte. Et sa valeur pour « la fourniture de nouveaux services 5G. »

Le réseau 5G de BT est en cours de déploiement outre-Manche.

L’opérateur EE, sa filiale, a ouvert dès le mois de mai 2019 ses services 5G dans six villes du Royaume-Uni : Londres, Birmingham, Cardiff, Manchester, Edimbourg et Belfast.

En France, l’Arcep a engagé en juillet la consultation publique qui précède l’attribution des licences d’exploitation de la 5G dans la bande 3,4/3,8 GHz.