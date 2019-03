Adobe débranche Shockwave le 9 avril

Relégué aux oubliettes par HTML5 et WebGL, Shockwave vit ses derniers jours. Propriété d’Adobe, sa fin est programmée pour le 9 avril 2019.

C’est une page de l’histoire du web qui se tourne. Adobe vient d’annoncer la mise hors service de Shockwave le 9 avril.

Développé par Macromedia qui fut racheté en 2005 par Adobe, cette plateforme multimédia a connu son heure de gloire avec des logiciels comme Flash et Dreamweaver comme outils phare pour la création de sites web, jeux en ligne et autres CD-ROM interactifs. Avant d’être peu à peu rattrapée puis dépassée par des technologies comme HTML5 et WebGL.