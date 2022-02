Agilité : comment les DSI l’envisagent

S’adapter à l’évolution des attentes métiers n’est pas une option. Les DSI estiment leur organisation plus agile que la concurrence dans ce domaine.

Cisco livre un rapport* sur l’agilité alimenté par les résultats d’une enquête internationale menée avec le concours des cabinets Intuit Research et Kantar Research.

250 directeurs des systèmes d’information (DSI) de grandes entreprises ont été interrogés.

Que peut-on retenir de ce sondage ?

88% des responsables SI disent être impliqués dans les décisions business stratégiques de leur entreprise. Les investissements IT suivent, semble-t-il.

Si 11% redoutent un resserrement des budgets, 74% considèrent que les dépenses en la matière vont augmenter cette année 2022. 43% pensent même que l’enveloppe consacrée aux technologies et services associés pourrait progresser de plus de 10%.

Des DSI agiles, vraiment ?

Le rapport propose un indice d’agilité compris entre 0 et 100. Il correspond à la moyenne des notes obtenues dans 5 domaines clés pour la DSI.

L’indice d’agilité moyen est de 61 sur 100. La majorité des DSI interrogés considèrent ainsi que leur organisation est plus performante et agile que la concurrence.

C’est surtout le cas dans trois des cinq domaines étudiés :

– l’adaptabilité aux attentes des écosystèmes de partenaires (64 sur 100)

– la numérisation de l’entreprise (avec un indice de 63 sur 100)

– la vitesse de mise en oeuvre des technologies (61 sur 100)

L’optimisme est moins marqué concernant la démarche visant à rendre la technologie plus responsable et inclusive (54 sur 100) ou la relation utilisateur/client (58 sur 100). En revanche, ces deux domaines sont mis en exergue lorsqu’il est question de perspectives d’avenir.

« Quelle que soit leur taille, le cloud est la technologie fondamentale des entreprises les plus affûtées. Notre étude le révèle clairement : les DSI des entreprises ayant adopté le cloud à plus de 50% affichent un score d’agilité de 67, soit 6 points de plus que la moyenne », déclare John Armenakas, directeur en charge des partenaires SaaS chez Colt.

Selon une autre étude (IBM & Oxford Economics) réalisée auprès de 3000 dirigeants, le cloud (pour 74% du panel) fait partie des technologies, avec l’IoT (79%) et l’IA (52%), qui auront le plus d’impact sur l’activité et les performances de leur groupe à moyen terme.

* Colt – « Uncover the CIO Mindset »