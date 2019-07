Apple annonce de nouveaux MacBook Pro et MacBook Air

Au cœur de l’été, Apple prépare la rentrée avec le lancement de nouveaux MacBook Pro et MacBook Air.

Sans crier gare, Apple a annoncé un aggiornamento de sa gamme MacBook avec à la clé quelques bonnes surprises.

Tout d’abord, le MacBook Pro 13 pouces d’entrée de gamme à 1.499 euros adopte des processeurs Intel Core i5 quadricœurs 1,4 GHZ de 8ème génération et se dote de la Touch Bar ainsi que du lecteur biométrique Touch ID.

Vient ensuite le tour du MacBook Air. Sa principale évolution est d’embarquer la technologie d’affichage True Tone qui ajuste la température des couleurs de l’écran Retina 13 pouces.

La configuration processeur reste inchangée : Intel Core i5 bicoeur de 8ème génération 1,6 GHz. La grande nouvelle, c’est le MacBook Air est désormais 100 euros moins cher : 1.249 euros pour le modèle 128 Go de SSD et 1.499 euros pour le 256 Go.

Apple a profité de ces annonces pour rationaliser son offre en retirant de la vente le MacBook 12 pouces, dont le positionnement manquait de clarté, et le MacBook Air “non Retina”, au design vieillissant.

Les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro bénéficient d’une offre promotionnelle de rentrée réservée aux étudiants qui comprend un tarif préférentiel, un casque audio de la marque Beats (propriété d’Apple) et une remise sur AppleCare+.

Crédit photo : @Apple