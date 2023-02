Windows 11 : Microsoft autorise la virtualisation locale sur les Mac Arm

Utiliser Windows 11 en local sur des Mac Arm ? Microsoft l’autorise désormais officiellement. Il ne donne cependant qu’une option* : Parallels Desktop.

Cette option a ses limites. En premier, l’absence de prise en charge de la virtualisation imbriquée. Ainsi ne peut-on pas utiliser Hyper-V… et les solutions qui en dépendent, comme les sous-systèmes pour Linux et Android ou le bac à sable Windows.

Les contrôleurs de disque NVMe et le boot PXE font partie des autres éléments non pris en charge. L’accélération 3D est quant à elle supportée jusqu’à DirectX 11.1 et OpenGL 3.3 (pas sur les versions plus récentes).

Certaines limites ne dépendent pas spécifiquement d’Apple Silicon. Par exemple, les questions de compatibilité des pilotes, des antivirus ou encore des applications qui modifient l’OS.

L’autorisation de Microsoft vaut pour les éditions Pro et Entreprise de Windows 11. La première peut s’installer directement depuis Parallels Desktop. Pour la seconde, ça se passe chez Microsoft, avec un contrat de licence en volume.

* La première option recommandée reste d’utiliser un Cloud PC dans le cadre de l’offre DaaS Windows 365…

À lire en complément sur le sujet :

VMware Fusion conquiert Apple Silicon après trois ans

Avec son « Dev Kit », Microsoft vise-t-il juste pour Windows sur Arm ?

Parallels vise la virtualisation locale de Windows sur Chrome OS

Photo d’illustration © Rawf8 – Adobe Stock