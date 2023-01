Les premiers Mac 2023 tout en puces M2

Un Mac mini à 5229 € et un MacBook Pro à 7599 € ? Tels sont, sur les derniers modèles intégrés à ces deux gammes, les prix TTC qu’on atteindre en prenant le maximum d’options hardware sur le configurateur en ligne d’Apple.

Le point d’orgue de ces nouveaux modèles, ce sont les puces M2 Pro et M2 Max, officialisées en parallèle. Elles rejoignent la puce M2, comme les M1 Pro et M1 étaient venus compléter la M1.

Avec la M2 Pro, on monte jusqu’à 12 cœurs CPU et 19 cœurs GPU, contre respectivement 8 et 10 sur la M2. On reste sur une capacité mémoire de 32 Go comme sur la M2, mais la bande passante double, à 200 Go/s.

Comme dans la série M1, le Max – illustré ci-dessous – se fonde sur le Pro et permet de pousser jusqu’à 38 cœurs GPU, 96 Go de mémoire et 400 Go/s.

Intel disparaît de la gamme Mac mini

Pas de M2 Max pour les Mac mini. Mais du M2 et du M2 Pro tout de même. Donc un saut notable par rapport aux modèles précédents, qui étaient sur base M1… et Intel (ils ont tous deux disparu du catalogue).

Apple propose trois configurations de base, personnalisables. Toutes embarquent 2 ports USB-A, une sortie HDMI, une prise casque, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3 et un port Ethernet. On peut passer ce dernier sur techno 10 GbE… pour 115 € supplémentaires.

Le ticket d’entrée est à 699 €. Il donne accès à un Mac mini M2 à 8 Go de mémoire (options 16 et 24 Go) et 256 Go de stockage (options 512 Go, 1 To et 2 To), avec deux ports Thunderbolt 4.

Pour 929 €, on a la même configuration, mais en 512 Go.

Pour passer sur la M2 Pro, c’est au minimum 1549 €. À ce prix, on est sur la version à 10 cœurs CPU et 16 cœurs GPU (la configuration 12/19 est en option), avec 16 Go de mémoire (option 32 Go) et 512 Go de stockage (options 1, 2, 4 et 8 To).

MacBook Pro : le 13 pouces n’est plus seul en M2

Trois configurations de base également pour chacun des nouveaux MacBook Pro. D’une part, le 14 pouces. De l’autre, le 16 pouces. Le modèle 13 pouces reste celui lancé en juin dernier avec la puce M2.

Par rapport à la génération précédente (lancée en 2021, avec les puces M1 Pro et M1 Max), certains éléments n’évoluent pas. On est, par exemple, sur la même résolution d’écran (254 ppp). Les M2 Pro et M2 Max apportent tout de même un boost au niveau graphique. En particulier, la prise en charge de la 8K à 60 Hz sur HDMI.

Contrairement au Mac mini, pas de régime différencié sur la connectique Thunderbolt : trois ports pour tous. Le Wi-Fi 6E est généralisé. Comme les webcams 1080p.

L’adaptateur 96 W, en standard… ou en option

Le MacBook Pro 14 pouces avoisine les 1,6 kg pour 15,5 mm d’épaisseur. Le ticket d’entrée est à 2399 €. La configuration : un M2 Pro à 10 cœurs CPU et 16 cœurs GPU (options M2 Max à 12/19, 12/30 et 12/38), 16 Go de mémoire (options 32 Go avec M2 Pro, 64 Go avec M2 Max ou 96 Go avec M2 Max à 38 cœurs GPU) et 512 Go de SSD (options 1, 2, 4 et 8 To). Avec la version de base, Apple fournit un adaptateur secteur 67 W. La version 96 W est en option, sauf si on choisit un modèle M2 Pro à 12 cœurs ou M2 Max.

À 2999 €, on a un MacBook Pro 14 pouces en M2 Pro avec 12 cœurs CPU et 12 cœurs GPU. La puce M2 Max est là aussi en option. Côté mémoire, c’est 16 Go hors options. Et côté stockage, 1 To.

La troisième version affichée sur le configurateur est à 3699 €. Elle est en M2 Max (12 cœurs CPU, 30 cœurs GPU). Avec, hors options, 32 Go de mémoire et 1 To de stockage.

MacBook Pro 16 pouces : pas moins de 4000 € en M2 Max

Pour le MacBook Pro 16 pouces, c’est au minimum 2999 €. À ce prix, Apple fournit une configuration M2 Pro à 12 cœurs CPU et 19 cœurs GPU, 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage. Les options vont jusqu’au maximum possible : 12 cœurs CPU et 38 cœurs GPU, 96 Go de mémoire, 8 To de SSD.

Il existe un palier à 3299 € en M2 Pro à 12 cœurs CPU et 19 cœurs GPU, 16 Go de mémoire et 1 To de SSD. Et un autre à 4149 € en M2 Max (12/38), 32 Go et 1 To.

Le MacBook Pro 16 pouces est annoncé à plus de 2 kg, pour environ 17 mm d’épaisseur. Tous les modèles sont livrés avec un adaptateur secteur 140 W.

Photos © Apple