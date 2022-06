Apple tisse d’autres fils conducteurs entre iOS et macOS

Utiliser l’iPhone comme webcam sur un Mac ? Apple promet cette possibilité avec la prochaine version de son OS de bureau (macOS 13 Ventura). Il en a fait la démonstration à l’occasion de la WWDC 2022. Utilisable avec l’iPhone XR et tout modèle ultérieur, elle prendra en charge le centrage du sujet et le mode portrait. Ainsi que l’utilisation du micro du téléphone, avec ou sans fil. Belkin proposera des supports.

Sur iPadOS 16, ouvert en parallèle aux développeurs, on aura noté l’intégration d’un swap (espace d’échange) permettant d’exploiter jusqu’à 16 Go de mémoire virtuelle. Une fonctionnalité accessible à partir de l’iPad Air 4 (version 256 Go au minimum), de l’iPad Pro 12,9 pouces 5e génération et de l’iPad Pro 11 pouces 3e génération.

Toujours sur iPadOS 16, Apple ouvre la voie à Stage Manager. Ce gestionnaire de fenêtres est disponible sur les mêmes iPad Pro que le swap, ainsi qu’à partir de l’iPad Air 5. Par défaut, il centre l’application en cours d’exécution et affiche les autres sur la gauche, classées selon leur dernière utilisation. Sur le dernier iPad Pro (pourvu de la puce M1), il prend en charge un affichage externe.

Stage Manager fonctionnera aussi sur macOS, intégré notamment avec Spaces (bureaux virtuels) et Mission Control (aperçu des fenêtres ouvertes).

Sur iOS 16, on aura relevé le placement des notifications non plus en haut mais en bas de l’écran de veille. Et une promesse à l’horizon fin 2023 : que CarPlay prenne en charge l’ensemble des écrans sur certains véhicules.

Safari : Apple implémentera les notifications push en 2023

Les changements apportés à l’application Messages sont transversaux à toutes ces plates-formes. Parmi eux, la possibilité d’éditer et de rappeler des messages envoyés (pendant 15 minutes) – capacité également ajoutée à l’app Mail, mais pour 10 secondes. Ainsi que de marquer des messages comme non lus et de récupérer ceux récemment supprimés (30 derniers jours). À noter, par ailleurs, dans les groupes de discussion, un mécanisme d’invitation à collaborer sur des documents.

Autre avancée sur le front du collaboratif : les groupes d’onglets partagés. Ils arrivent dans Safari, avec leurs pages de démarrage dédiées. Il faudra attendre 2023 pour pouvoir recevoir des notifications push de la part des sites web.

La fonction Live Text (transcription de texte dans des images) arrive aussi dans Safari. En parallèle, elle s’ouvre aux vidéos – en pause – sur les iPhone et les iPad dotés au minimum d’une puce A12 Bionic.

L’A12 Bionic est également nécessaire pour bénéficier des fonctionnalités de traitement hors ligne de Siri, élargies notamment au niveau de HomeKit.

FaceTime devient quant à lui compatible avec Handoff (reprise d’une activité sur un autre appareil). Et se dote d’un bouton permettant, lors des appels, de lancer une session d’édition collaborative sur certaines applications (Keynote, Numbers, Pages, Notes…). Cela fonctionnera aussi avec l’application de tableau blanc Freeform, pour le moment en aperçu.

La WWDC a aussi donné lieu à l’officialisation des « clés de passe », pour une implémentation dans les prochaines versions des OS Apple. Google et Microsoft se sont aussi engagés à mettre en œuvre ce système d’authentification forte que pousse l’alliance FIDO.

Illustrations © Apple