Après Build et Ignite 2020, Microsoft va-t-il la digitaliser tous ses évènements ?

« Nous sommes heureux d’annoncer que #MSIgnite passe au numérique. Au plaisir de partager bientôt plus de détails. » Annoncée le 1er avril sur Twitter, la nouvelle pouvait être prise à la légère. Il n’en est rien comme le confirme la page d’un des évènements majeurs de Microsoft qui ne donne pas de date précise se contentant d’indiquer le mois de septembre 2020.

We are happy to announce that #MSIgnite is going digital. Looking forward to sharing more details soon.

