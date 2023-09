Arm au Nasdaq : c’est le jour J à 51$ par action

Arm a fixé le prix de son introduction en Bourse (IPO) ce jeudi 14 septembre sur le Nasdaq : ce sera 51 $ par action, soit le haut de la fourchette de prix indiquée au début du mois.

Selon plusieurs sources de presse économique, l’offre qui représente 10 % du capital aurait été largement sursouscrite et permet de lever un peu plus de 5 milliards $ pour une valorisation de 54,5 milliards $.

Fondée en 1990 à Cambridge (Royaume-Uni), Arm détiendrait, fin 2022 et selon ses propres estimations, les parts de marché suivantes en valeur sur la partie processeurs : 10,1 % dans le Cloud, 25,5 % dans les équipements réseau, 32,3 % dans l’électronique grand public, 40,8 % dans l’automobile et 64,5 % dans l’IoT/embarqué.

Hors Arm China, ses quatre plus gros clients ont engendré un tiers des revenus sur le dernier exercice fiscal (FY23). Au 30 juin 2023, Arm disposait d’environ 1,25 Md$ de liquidités.

Les géants de la Tech invités au capital

Son principal actionnaire, SoftBank, aurait réservé 10 % des actions proposées à ses plus grands clients mais sans possibilité d’obtenir un siège au conseil d’administration.

Arm en aurait déjà recruté plusieurs, notamment Apple, Nvidia, Alphabet, Advanced Micro Devices, Intel, Samsung Electronics, Cadence Design Systems et Synopsys. Ils ont convenu d’investir entre 25 et 100 millions $ chacun .

« Nous avons établi des partenariats étroits avec des entreprises leaders sur tous nos marchés cibles, notamment Apple Inc., Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd., Samsung, vivo Mobile Communication Co., Ltd. et Xiaomi Communications Co. , Ltd. dans l’informatique mobile, Amazon AWS et Alibaba Group Holding Limited dans le cloud computing, Cruise et Mercedes-Benz dans l’automobile avancée, et Raspberry Pi Ltd, Schneider Electric SE et Siemens AG dans l’IoT industriel », indique le dossier d’Arm.

La semaine dernière, un dossier réglementaire déposé auprès de la SEC américaine révélait qu’Arm avait conclu un « nouvel accord à long terme avec Apple qui s’étend au-delà de 2040 ».

« (…) nous avons conclu un nouvel accord à long terme avec Apple qui s’étend au-delà de 2040, poursuivant notre relation de collaboration de longue date avec Apple et l’accès d’Apple à l’architecture Arm» , indique le document.