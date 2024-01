Atos nomme Paul Saleh, son directeur financier, à la Direction Générale

Et de quatre ! Atos vient de nommer son quatrième directeur général en deux ans, signe de la fragilité de sa situation face à un endettement très critique.

Le signe adressé aux marchés financiers est fort : c’est Paul Saleh, le Directeur financier du groupe de services numériques, qui assume dès aujourd’hui la fonction de Directeur général. Il remplace Yves Bernaert, ex patron Accenture en Europe, qui ne sera resté que quatre mois aux commandes et fut rapidement cornaqué par Carlo d’Asaro Biondo dès le mois de décembre pour prendre en charge les opérations.

« En raison d’une différence de point de vue sur la gouvernance pour ajuster et exécuter la stratégie, j’ai décidé de quitter l’entreprise. » indique Yves Bernaert, dans le communiqué du groupe.

Atos : quatre DG en 2 ans

Par ailleurs, Atos dément avoir « déposé une demande de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation » comme évoquer par la presse économique.

« La stratégie d’Atos a été ajustée au regard de ses contraintes financières, afin d’assurer le remboursement et le refinancement de ses dettes financières tout en maintenant un mix d’activités attractif, conformément au point de marché publié le 3 janvier 2024.» affirme l’ESN.

Une communication qui ne rassure pas pour autant. Le titre Atos perdait 15 % à l’ouverture de la Bourse de Paris à 4 euros, son cours le plus bas depuis son introduction.

Une dégringolade provoquée par les incertitudes sur le plan de cession de l’activité d’infogérance Tech Foundations à Daniel Kertinsky mais aussi la négociation exclusive entamée avec Airbus pour la vente de ses activités BDS (Big Data & Sécurité) pour 1,5 à 1,8 Md€.

Face aux vents mauvais qui menacent, l’ESN n’a pas d’autre choix que d’afficher sa confiance dans son nouveau patron opérationnel.

« Paul Saleh est un dirigeant reconnu dans le secteur des services IT. Dernièrement, Paul était le CEO de Gainwell Technologies, et il a occupé de nombreuses fonctions de dirigeant au long de sa carrière, notamment celles de Directeur Financier de CSC/DXC, de Directeur Financier et Directeur Général par intérim à Sprint Nextel Corporation, ainsi que des fonctions de direction au sein du groupe Walt Disney. (…). Il apportera sa solide expérience et son expertise en matière de redressement d’entreprises, en particulier dans le secteur des technologies de l’information » détaille Atos.

Reste à convaincre les analystes financiers.