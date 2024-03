Atos x Airbus : les négociations pour le rachat de BDS sont rompues

L’activité Big Data & Security ( BDS) d’Atos ne sera pas rachetée par Airbus. Le groupe aérospatial a indiqué la fin des négociations par un communiqué laconique : « Après avoir soigneusement étudié tous les aspects d’une éventuelle acquisition de la branche d’activité BDS (Big Data et Sécurité) d’ATOS, Airbus a décidé de ne plus poursuivre les discussions avec ATOS sur cette éventuelle transaction.»

Airbus ends discussions with ATOS on potential acquisition of BDS.

