Atos : après la fin des discussions sur Tech Foundations, le patron de Onepoint entre au conseil d’administration

Entre Atos et Daniel Kretinsky, les négociations se sont terminées. Après des mois d’échange, c’est sur un constat d’échec que les discussions ont pris fin.

Une demie surprise dans la mesure où le contexte était particulièrement tendu depuis l’été où le deal initial entre les deux parties étaient contesté par des actionnaires minoritaires et plusieurs parlementaires. Exit donc les 100 M€ prévus pour la reprise de l’activité Infogérance, Tech Foundations, et la prise de participation de 7,5% dans Eviden, l’autre entité qui regroupe les activités dans le digital, le cloud, le big data et la cybersécurité.

Les négociations exclusives avec Airbus pour la reprise de cette dernière sont en revanche maintenues pour un prix oscillant entre 1,5 milliard et 1,8 milliard €.

Si le milliardaire tchèque n’a pas officiellement fermé la porte à une réouverture de discussions, la situation d’Atos apparait de plus en plus compliquée.

La situation financière est critique. Pour 2023, sa dette atteint 4,6 milliards € dont 3,65 milliards à rembourser ou à refinancer d’ici fin 2025. Pour gérer la crise, la valse des dirigeants n’a pas cessé à la tête de l’ESN : 4 directeurs généraux en 2 ans.

Atos devrait faire appel à la très expérimentée administratrice judiciaire Hélène Bourbouloux pour l’aider à la restructurer.

David Layani ( Onepoint) entre au Conseil d’administration

Dans ce marasme, un seul semble tenir son cap : David Layani. Le patron fondateur de l’ESN Onepoint vient de faire son entrée au conseil d’administration, fort des 11,4% du capital qu’il détient.Une forme de revanche pour celui qui, associé eau fonds d’investissement ICG, avait échoué à racheter l’activité Eviden pour 4,2 milliards €. Son offre avait été rejetée par les administrateurs.

Deux administratrices – Helen Lee Bouygues et Mandy Metten – rejoignent également le le conseil d’administration.

Atos a annoncé que son chiffre d’affaires en 2023 s’élevait à près 10,7 milliards €, contre 11,3 milliards en 2022, et que sa marge opérationnelle était de 4,4% sur l’exercice. Les résultats audités seront publiés le 20 mars.

Cette fragilité chronique de l’ESN est suivie de près par le gouvernement. Selon l’AFP, une mission d’information sénatoriale a déjà débuté avec des auditions à huis clos. Les dirigeants actuels, Jean-Pierre Mustier (président) et Paul Saleh (directeur général), seront entendus en public le 10 avril.