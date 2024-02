IT et numérique: quels sont les 5 métiers les plus recherchés en 2024 ?

Si les métiers de la Tech bénéficient d’une belle dynamique – 35 % des dirigeants français sondés par Robert Half dans le cadre de son Guide des salaires prévoient des créations de poste dans leurs départements IT en 2024 –, les employeurs recherchent avant tout des profils capables de gérer, sécuriser et développer l’infrastructure et les outils numériques.

« Après une année 2023 marquée par quelques soubresauts, l’emploi dans l’IT et le numérique repart de plus bel en 2024 avec des recrutements et des salaires en hausse, en particulier dans les services et l’industrie. La robustesse, l’efficacité et la capacité de mise à niveau régulière de l’infrastructure sont des facteurs constitutifs de la performance. A cet égard, la maîtrise du cloud, l’expertise en cybersécurité, le data management font partie des compétences techniques les plus recherchées. L’IA tend, naturellement, à s’immiscer, à tous les niveaux, mais elle ne fait pas – pour l’instant – l’objet de demandes spécifiques dans les offres d’emploi», explique Quentin de Beaufort, directeur chez Robert Half.

LES 5 METIERS LES PLUS RECHERCHES EN 2024

1. Responsable Infrastructure

Rôle au sein de l’entreprise

Il s’assure que l’infrastructure informatique comprenant le matériel (serveurs, switch, ordinateurs, flotte mobile…) et les solutions logiciels associées (sauvegarde, stockage, virtualisation…) fonctionnent et soient suffisamment sécurisés.

Pourquoi ce profil est-il recherché ?

Dans une petite structure, ce rôle est directement géré par le DSI, mais dans le cadre d’une entreprise en croissance le poste de responsable infrastructure prend du poids: celui-ci doit construire une feuille de route, gérer des migrations, faire des montées de version…, tout en supervisant l’infrastructure.

Rémunération: 60/70/80 k€

2. RSSI

Rôle au sein de l’entreprise

Le Responsable Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) conçoit, met en place et maintient le système de sécurité de son entreprise, notamment en ce qui concerne la cybersécurité.

Pourquoi ce profil est-il recherché ?

Avec le développement du numérique, les entreprises sont de plus en plus exposées aux différents risques externes et le RSSI est de plus en plus recherché pour diminuer ces risques.

Rémunération: 80/90/100 k€

3. Chef de projets IT

Rôle au sein de l’entreprise

Le chef de projets devra définir les budgets, les livrables, le planning, ainsi que la gestion des risques, pour ensuite rassembler tous les intervenants du projet. Il gère toute l’installation chez le client, coordonne les actions entre la DSI et les clients, réalise la maîtrise d’ouvrage et des tests, et conduit le changement. Il gère la maintenance collective post-lancement du projet.

Pourquoi ce profil est-il recherché ?

Ce poste est particulièrement recherché aujourd’hui dans le cadre de la transformation digitale des entreprises, avec une grosse concentration au sein des sociétés de conseil, mais également des entreprises finales et utilisatrices. C’est un véritable chef d’orchestre de l’évolution des projets et des produits de l’entreprise. Mener à bien des projets IT est un impértaif pour toute structure recherchant de la croissance.

Rémunération: 40/48/65 k€

4. Business Developer

Rôle au sein de l’entreprise

Le Business Developer a pour mission de trouver de nouveaux leviers de croissance afin de contribuer de manière directe à l’évolution du chiffre d’affaires de l’entreprise. Il doit détecter des opportunités commerciales (prospection), apporter des solutions à ses clients, répondre à leurs besoins, se positionner sur des appels d’offre pertinents.

Pourquoi ce profil est-il recherché ?

Le Business Developer (et plus globalement une équipe commerciale performante) est le rouage essentiel pour toute entreprise qui recherche de la croissance. La concurrence étant souvent féroce, les profils avec une casquette stratégie commerciale / chef de projet, qui savent notamment accompagner les grands comptes, sont extrêmement recherchés, car ils sont capables d’allier prospection, énergie commerciale, force de persuasion pour signer des contrats avec des prospects à très forte valeur ajoutée.

Rémunération: 36/45/60 k€

5. Ingénieur Systèmes et Réseaux

Rôle au sein de l’entreprise

L’Ingénieur Systèmes et Réseaux contrôle et gère l’ensemble des flux d’informations qui circulent sur le réseau informatique d’une entreprise. Il est responsable de l’installation, de la configuration et de l’administration des serveurs et des réseaux tout en veillant aux évolutions technologiques.

Pourquoi ce profil est-il recherché ?

Son rôle est indispensable au sein d’une entreprise car il vise à rendre opérationnels les outils informatiques et de communication tout en veillant à leur sécurité. Il propose les solutions les plus adaptées aux besoins des utilisateurs afin d’assurer la meilleure performance des différents services de l’entreprise.

Rémunération: 47/55/65 k€