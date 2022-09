Charles Souillard, nouveau CEO de Bonitasoft

Un changement dans la continuité à la tête de Bonitasoft, spécialiste de l’automatisation des processus métiers en open source. Après 13 ans d’exercice, Miguel Valdés Faura cède son poste de CEO à Charles Souillard, cofondateur et COO.

Depuis sa création en 2009, avec le support de l’INRIA puis de la structure Bull R&D, Bonitasoft a levé 27 millions $, dont 13 millions (série C) en 2013.

After 13 incredible years as CEO of @bonitasoft I decided to step back. @csouillard, my business partner during all those years is stepping in as new CEO. It’s time for me to take a break, https://t.co/dUaWeI5pvP

