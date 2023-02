ESN : Jacques Pommeraud est nommé PDG d’Inetum

Un an après sa reprise par Bain Capital, Inetum nomme Jacques Pommeraud au poste de CEO. Son successeur, et fondateur de l’ESN, reste membre du conseil d’administration et sera conseiller pour les opérations de fusion et acquisition à venir.

Jacques Pommeraud était précédemment vice président exécutif de Bureau Veritas en charge de la France, l’Afrique et les services aux gouvernements. Il a aussi exercé chez Salesforce et SAP dans des fonctions commerciales. Entre 2012 et 2014, il était CEO de Canopy Cloud, une division d’Atos créée avec EMC² et VMware.

Inetum développe ses activités dans 27 pays et affichait un chiffre d’affaires de 2,2 milliards en 2021. Elle compte 27 000 collaborateurs.

Inetum reprise par Bain Capital en 2022

Depuis 2015 et jusqu’en janvier 2022, Inetum était contrôlée à 99% par le fonds qatari Mannai qui a cédé le contrôle de l’ESN à Bain Capital Private Equity.

Sous la direction de Vincent Rouaix, l’ex GFI rebaptisé Inetum en octobre 2020, a multiplié les opérations de croissance externe. Parmi les plus notables, celle la filiale informatique du groupe de distribution espagnol El Corte Inglés pour faire de l’Espagne son second marché, mais aussi l’éditeur français Ilex International pour renforcer son activité cybersécurité.