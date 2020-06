Cloud : une adoption accélérée, mais à quel prix ?

Le cloud est un élément clé de sortie de crise pour de nombreuses équipes IT. La sécurité, le coût et la compatibilité restent des enjeux clés.

Le cloud est un élément moteur de sortie de crise pour les 559 professionnels et responsables IT d’entreprises de taille moyenne et de grands groupes, dont 104 en France, interrogés dans le cadre d’une enquête* rendue publique par MariaDB Corporation.

Tous considèrent que la pandémie de Covid-19 a impacté leur organisation. 74% redoutent une deuxième vague de contaminations et ses conséquences sur l’activité. 51% prévoient de migrer davantage d’applications dans le cloud pour s’y préparer.

40% des managers IT (38% en France) disent même accélérer les migrations vers le cloud. Et 39% déclarent préparer une migration « totale » (SaaS, PaaS, IaaS).

Continuité d’activité

D’autres (24%), en revanche, ralentissent les migrations de charges de travail vers le cloud.

Lorsqu’il est plus particulièrement question de migrer totalement une base de données dans le cloud (DBaaS), les craintes concernant la sécurité, le prix et la compatilité sont les freins les plus souvent mentionnés.

Malgré tout, 57% des répondants prévoient d’étendre l’accès à distance aux applications d’entreprise à tous les employés. 46% déploient des stratégies de télétravail « permanent » qui s’inscrivent dans le plan de continuité d’activité des organisations.

Enfin, 70% des répondants déclarent ne pas être prêts à assister à un événement technologique en présentiel avant 2021, mais ils le déplorent « vraiment beaucoup ». Pour les fournisseurs, des opportunités s’ouvrent du côté de la webconférence et de ses variantes.

* L’enquête en ligne a été menée en mai 2020 par Propeller Insights pour l’éditeur de la base de données MariaDB. France, Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis sont concernés.