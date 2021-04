Cloud JEDI : l’avenir du programme remis en cause ?

Le Département de la défense des Etats-Unis (DOD) doit à nouveau réviser sa copie.

Une juge fédérale a refusé mercredi la demande de rejet des allégations d’ingérence politique formulées par Amazon dans le dossier du contrat de services cloud JEDI. Des allégations que les responsables du Pentagone ont réfuté à maintes reprises.

Le bras de fer judiciaire se poursuit.

La décision, dont Nextgov s’est fait l’écho, permet à Amazon de maintenir sa contestation, devant la justice américaine, de l’attribution en septembre 2019 à Microsoft par le DOD du contrat JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) de 10 milliards de dollars sur 10 ans.

Pour Amazon, et sa filiale cloud AWS, ce choix a été formulé sous une pression « inappropriée » exercée par Donald Trump, alors président des Etats-Unis.

Microsoft et Amazon s’opposent

« Cette décision procédurale change peu de choses » a la relation commerciale entre le Pentagone et la firme de Redmond, a déclaré Frank Shaw, vice-président de la communication corporate chez Microsoft, à l’attention des médias américains. « Nous poursuivons depuis plus d’un an le travail interne nécessaire pour aller de l’avant concernant JEDI, et nous continuons de travailler avec le DOD, comme nous le faisons depuis plus de 40 ans, sur des initiatives critiques, dont le soutien au travail à distance et au programme IVAS [Integrated Visual Augmentation System] de l’armée » américaine.

Amazon, de son côté, s’est réjoui que ses arguments puissent être examinés plus avant. « Le bilan concernant l’influence inappropriée de l’ancien président Trump [dans ce dossier] est troublant. Nous sommes ravis que la Cour en examine l’impact sur l’attribution du contrat JEDI. AWS continue d’être le choix technique supérieur, le choix le moins coûteux, celui qui offrirait la meilleure valeur au DOD et au contribuable américain ».

La décision menace-t-elle l’avenir du méga-contrat cloud ?