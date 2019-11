Cloud du Pentagone : face à Microsoft, Amazon contre-attaque pour JEDI

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Amazon a notifié la United States Court of Federal Claims (Cour fédérale des plaintes) son intention de contester la décision du Pentagone d’attribuer à Microsoft un méga-contrat de fourniture de services cloud, a relevé jeudi le Wall Street Journal.

La contre-offensive d’Amazon est le dernier épisode en date d’une controverse nourrie autour du processus d’attribution de ce contrat de fourniture de services cloud dit JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure). Un contrat de 10 milliards de dollars sur 10 ans.

Amazon Web Services (AWS), premier fournisseur mondial du cloud public, a longtemps été considéré comme le favori. Mais le 25 octobre dernier, le Département de la défense des États-Unis (DOD) a sélectionné Microsoft Azure pour lui fournir et maintenir une infrastructure cloud et des services associés à base d’intelligence artificielle.

S’estimant injustement floué, Amazon considère que sa filiale AWS a fait les frais de pressions politiques à son encontre émanant du président des États-Unis, Donald Trump.

Qui veut gagner des milliards ?

Un porte-parole d’Amazon a expliqué le raisonnement de la société dans une communication, dont le journal financier américain s’est fait l’écho :

« AWS est particulièrement expérimenté et qualifié pour fournir la technologie critique dont l’armée américaine a besoin, et reste déterminé à soutenir les efforts de modernisation du DOD. Nous pensons également qu’il est essentiel pour notre pays que le gouvernement et ses dirigeants élus gèrent les achats de manière objective et sans influence politique. De nombreux aspects du processus d’évaluation de JEDI comportaient des lacunes évidentes, des erreurs et des préjugés indéniables. Il est important que ces questions soient examinées et rectifiées. »

Microsoft n’a pas commenté publiquement ce volet du dossier. En revanche, le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, a réfuté vendredi les critiques d’Amazon concernant le processus d’attribution du contrat JEDI. « Je suis convaincu que cela a été mené librement et de manière équitable, sans influence extérieure », a-t-il déclaré lors d’un point presse en Corée.

