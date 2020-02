Cloud : Salesforce s’offre Vlocity pour 1,3 milliard $

L’annonce a été presque éclipsée par celle du départ de Keith Block au poste de co-CEO de Salesforce. Le rachat de Vlocity n’en reste pas moins une opération de croissance externe d’ampleur (1,3 milliard de $) pour le spécialiste américain du CRM en mode cloud .

Vlocity est une société basée elle aussi à San Francisco (Californie). Elle fournit à différentes industries (télécoms, médias, énergie/services publics, assurance, santé, administration gouvernementale) des logiciels métiers cloud et mobile basés nativement sur la plateforme de Salesforce, dont Vlocity était jusqu’au rachat partenaire de référence.

Fondée en 2014, Vlocity emploie plus de 1000 salariés et compte parmi ses références clients T-Mobile, Orange, Engie, ABN AMRO et MetLife, entre autres grands groupes.

En six ans, Vlocity a levé 163 millions de dollars au total, dont 60 millions en mars 2019. Sa valorisation atteignait alors 1 milliard de dollars environ, a relevé Techcrunch.

Salesforce aurait donc accepté de payer le prix fort pour s’offrir un éditeur indépendant de logiciels (ISV) qui étudiait d’autres options d’avenir, selon la presse américaine.

Il n’empêche, David Schmaier, cofondateur et CEO de Vlocity, a salué l’accord négocié dans un communiqué. « Les meilleures expériences client sont spécifiques à une industrie. Ensemble, nos clients, nos partenaires et nos employés ont accompli tant de choses. Je suis ravi [d’envisager] notre futur avec Salesforce. »

Marc Benioff, de son côté, s’est lui déclaré « particulièrement heureux que David Schmaier fasse son entrée chez Salesforce » lors de l’annonce de résultats.

