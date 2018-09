CRM : Salesforce et Apple créent des jonctions entre leurs écosystèmes

Salesforce et Apple s’associent au gré d’un partenariat qui vise à regrouper « la plate-forme de gestion de la relation client numéro un et iOS, le système d’exploitation mobile le plus avancé au monde ».

Un SDK optimisé pour Swift

Les deux sociétés vont ainsi développer le SDK Mobile Salesforce optimisé pour le langage informatique Swift d’Apple.

Ce kit de développement permettra aux développeurs de créer des applications iOS exploitant la plateforme CRM Salesforce Lightning. Il devrait être disponible avant la fin 2018.

«Avec ce partenariat, nous regroupons la plate-forme CRM numéro un au monde avec iPhone et iPad, les meilleurs appareils au monde pour les entreprises», a déclaré Marc Benioff, président et co-PDG de Salesforce. «Ensemble, Salesforce et Apple définissent une nouvelle ère d’innovation mobile avec des applications natives sur iOS et permettent à des millions de personnes d’accéder à Trailhead et aux compétences dont elles ont besoin pour les emplois de demain. »

Des apps mobiles natives pour iOS

Il est également prévu que le groupe dirigé par Tim Cook aide Salesforce à intégrer des fonctionnalités telles Business Chat, Face ID et Siri Shortcuts dans les applications mobiles de Salesforce utilisées dans les secteurs de la vente et de marketing.

Salesforce va aussi présenter une nouvelle application mobile Trailhead destinée à apprendre aux utilisateurs à utiliser le logiciel Salesforce avec les terminazux iOS.

Ces deux applications sont prévues pour 2019, avec l’application mobile Salesforce repensée devançant l’application Trailhead.

«Nous sommes ravis de travailler avec Salesforce et de faire en sorte que leur système de gestion de la relation client intègre des technologies iOS natives et offre de nouvelles fonctionnalités exclusives sur iPhone et iPad», a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. «Grâce à la combinaison puissante de l’iPhone, de l’iPad et d’iOS – le meilleur matériel et logiciel pour les entreprises – avec les applications Salesforce natives et le nouveau SDK Salesforce, nous pouvons offrir une expérience client exceptionnelle aux entreprises au monde entier.”

Marc Benioff se félicité également de cet accord qui, selon lui, définit «une nouvelle ère d’innovation mobile».

Apple a noué, au cours des dernières années, un certain nombre de partenariats avec des entreprises technologiques telles qu’Accenture, Cisco Systems, IBM et SAP, afin d’améliorer la pertinence de ses produits et services auprès des utilisateurs professionnels.

A l’instar du partenariat noué avec Salesforce, il s’agissait systématiquement d’intégrer des fonctionnalités iOS natives à leurs applications professionnelles.

(Dreamforce 2014, Salesforce.com’s user and developer conference held at the Moscone Convention Center and various hotels in San Francisco from October 12-16, 2014. (© Photo by Jakub Mosur Photography))