Le campus CSB.School Lyon a levé 4 millions €

Nouvel entrant sur le marché français de la formation cyber post-bac, la Cybersecurity Business School (CSB.School) a réalisé avec succès une première levée de fonds.

4 millions d’euros ont été levés auprès d’un ensemble d’investisseurs. Le groupement des entreprises de la filière électronumérique française (GIMELEC), des salariés de CSB.School et des acteurs du capital-risque ont participé à ce tour de table, a relevé La Tribune.

Outre le financement de l’aménagement des locaux et des technologies mises à disposition, la transaction opérée durant l’été 2022 doit soutenir l’ambition de l’école, à savoir : former davantage de managers et stratèges de la cybersécurité, et non pas uniquement des techniciens « purs ».

Il s’agit, en outre, de rapprocher la forte demande exprimée par les entreprises de l’offre déficitaire de profils qualifiés disponibles.

Cybersécurité industrielle

Cofondée par Thomas Guilloux, Patrice Chelim et Guillaume Collard, d’anciens cadres du groupe industriel européen Solvay, la CSB.School a fait le choix d’un modèle dans lequel les entreprises prennent en charge « 100% des frais » couvrant les certifications et la formation pratique.

L’école, qui vient d’ouvrir ses portes à Lyon dans le quartier Part-Dieu, avec 150 premiers inscrits, propose aux étudiants un Bachelor spécialiste en cybersécurité et un Mastère manager en cybersécurité, en alternance.

Interrogé par Silicon France en juin dernier, Patrice Chelim, le directeur de la CSB.School a expliqué :

« Notre école se distingue par sa capacité à former des étudiants sur tous les axes de la cybersécurité, de la stratégie d’entreprise et de sa gouvernance jusqu’au choix de solutions de sécurité pertinentes, adaptées au contexte dans lequel évolue l’organisation concernée. »

Et d’ajouter : « il sera possible également de pratiquer dans un laboratoire de simulation grandeur réelle. Par ailleurs, nous sommes une des rares écoles à proposer un cursus complet en cybersécurité industrielle, bien souvent oubliée, malgré l’importance et la criticité des systèmes industriels. »

Une formation intra-entreprise sera diponible à partir de 2023.

(crédit photo © CSB.School)