Métiers IT – Développeur front end : fonction, formation et salaire

Qu’est-ce qu’un développeur front end ?

Le développeur front end développe les interfaces utilisateur (UI) des pages et applications web. Ils s’intéresse à l’ergonomie des solutions web créées.

Quelle est la différence entre un développeur front end, un développeur back end et un développeur full stack ?

Le développeur front end est spécialisé dans le développement d’interfaces utilisateur d’applictions et sites web. Il s’intéresse aussi à leur ergonomie

.Le développeur back end intervient au niveau du socle technique, des serveurs aux bases de données, sur lequel s’appuient les applications et sites web.

Le développeur full stack intervient sur toute la chaîne de développement d’applications web, des interfaces aux fonctionnalités techniques côté serveur.

Quelles sont ses missions ?

Un développeur front end développe l’interface utilisateur de pages web les plus souvent dynamiques et interactives.

Ses principales missions consistent à :

• Concevoir et optimiser l’interface utilisateur d’un site web

• Analyser les besoins de l’utilisateur en amont

• Veiller à la qualité de l’intégration du code et des normes

• Tester et corriger les performances des fonctionnalités mises en œuvre

• Assurer la compatibilité avec différents navigateurs et plateformes

• Effectuer une veille technologique et des mises à jour régulières

• Travailler avec l’ensemble des parties prenantes et équipes (web design, développement back end et rédaction web, notamment)

Quelles sont les formations ?

Il peut choisir des formations de différents niveaux :

• Bac+2 de type DUT ou BTS en informatique

• Bac+3 de type Licence ou Bachelor développement web & app

• Bac+5 de type Master 2 informatique ou Mastère spécialisé (MS)

Il/Elle peut aussi intégrer les formations d’écoles spécialisées ou d’écoles d’ingénieurs comme :

• Epitech

• Efrei

• Ecole 42

Quelles sont les compétences et les qualités requises ?

Un investissement personnel conséquent et une appétence technique importante sont nécessaires.

Spécialisé, le développeur front end travaille sur l’UI et le design d’applications web, de la création à la maintenance du stack technique.

Quelles sont les compétences techniques (hard skills) d’un développeur front end ?

Profil spécialisé, ll/Elle :

• Maîtrise les outils du développement web (CSS, HMTL, JavaScript…)

• Connaît différents langages de programmation (Java, PHP…) et gestionnaires de packages (nmp, yarn, etc.)

• Maîtrise des frameworks front end (React, Angular, Vue…)

• Contrôle le responsive design (adaptation automatique de l’interface utilisateur d’une page web à différents écrans et terminaux)

• Utilise des outils de contrôle de version (Git, SVN…)

Quelles sont les soft skills ?

Il peut également disposer de compétences relationnelles appréciées par différents interlocuteurs. Les soft skills majeurs du développeur front end incluent :

• Partage : avoir l’esprit d’équipe et communiquer

• Ouverture : faire preuve de curiosité

• Détermination : développer sa capacité à résoudre des problèmes

• Adaptation : mettre à niveau ses compétences

Quelles entreprises recrutent ?

Start-up, PME et ETI, agences web ou de communication, grandes groupes et administrations publiques recrutent des développeurs front end.

Atos, Hays France et Yousign font partie des recruteurs potentiels. Le développeur front end peut aussi travailler en tant que travailleur indépendant (freelance), à partir d’un cahier des charges défini avec le client.

Quel est le salaire d’un développeur front end ?

En France, le salaire * annuel d’un développeur front end varie de 30 000 € à 67000 €, selon les profils, la localisation, le secteur et la taille de son entreprise.

Expérience

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans > Paris IDF

34 000 € 45 000 € 67 000 €

Régions

30 000 €

42 700 € 64 000 €



* Les rémunérations indiquées sont des moyennes brutes annuelles.

Qu’en est-il pour un(e) freelance ? Un développeur front end indépendant peut débuter au taux journalier moyen (TJM) de 430 euros HT à Paris. Les rémunérations y sont supérieures d’environ 5% à la moyenne nationale.

Quelles sont les perspectives d’évolution de carrière ?

Les perspectives d’évolution de carrière d’un développeur front end varient en fonction de la mise à niveau de ses compétences et du secteur dans lequel il ou elle évolue, des technologies de l’information à l’industrie.

Un développeur front end peut changer de fonction et/ou gravir des échelons pour exercer en tant que :

• Développeur web

• Développeur full stack

• DevOps

• Lead développeur

• Directeur de la technologie (chief technology officer, CTO)