Métiers IT – Ingénieur FinOps: fonction, formation et salaire

Qu’est-ce qu’un ingénieur FinOps ?

Un ingénieur FinOps (ou ingénieur finance opérationnelle) est en charge de la gestion et de l’optimisation des coûts liés aux opérations et aux services cloud utilisés par son entreprise.

Il connaît les services et maîtrise les modèles de tarification et de facturation des principaux fournisseurs de services cloud (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, etc.). Il collecte et analyse les données qui lui permettent d’identifier les domaines où des économies peuvent être réalisées.

Il utilise des indicateurs clés de performance. Il travaille avec la direction des systèmes d’information (DSI), dont son unité dédiée à la performance opérationnelle, et la direction financière (DAF) de son organisation. Il peut proposer ses recommandations à la direction générale.

Quelles sont les missions de l’ingénieur FinOps ?

L’étendue de ses missions peut varier en fonction de la taille et du secteur d’activité de l’entreprise qui l’emploie.

Ses principales missions consistent à :

• Contrôler et optimiser les coûts des services cloud utilisés en interne

• Etablir un reporting de la consommation cloud de l’entreprise

• Réaliser des benchmarks internes et externes

• Proposer les ajustements nécessaires dans ce domaine

• Appréhender les contrats avec les fournisseurs cloud

• Collaborer avec les équipes IT et Métiers

• Participer à la définition de bonnes pratiques

• Faire de recommandations d’optimisation de consommation

• Contribuer à la stratégie cloud de l’entreprise

Quelles sont les formations pour devenir ingénieur FinOps ?

Profil technique, l’ingénieur FinOps est le plus souvent titulaire d’un Bac+5 en école d’ingénieur avec une spécialisation en informatique ou son équivalent universitaire de type Master 2 informatique ou Mastère spécialisé (MS).

Une formation en management ou en finance d’entreprise est également recommandée pour devenir ingénieur FinOps. Les certifications professionnelles, par ailleurs, lui permettent de valider de précieux acquis.

Parmi ces certifications se trouvent :

• AWS Certified Solutions Architect – Associate

• Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert

• Google Cloud Professional Cloud Architect Certification

• Alibaba Cloud Expert Certification (ACE)

Quelles sont les compétences et les qualités requises ?

Profil expérimenté, l’ingénieur FinOps maîtrise les pratiques d’optimisation des coûts du cloud computing et les fondamentaux de la gestion financière.

Il a une solide compréhension des technologies de pointe et des outils de gestion des coûts associés. Il a l’expérience des relations entre équipes IT et Métiers. Combiner des compétences techniques (hard skills) et des compétences relationnelles (soft skills) est donc un atout majeur pour l’ingénieur FinOps.

Quelles sont les compétences techniques (hard skills) d’un ingénieur FinOps ?

Au sein de son entreprise, il contrôle la consommation cloud (public, privé, multiple, hybride) et les coûts associés pour les optimiser.

Il fait preuve d’une :

• Excellente connaissance des infrastructures et services cloud du marché (AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud…) et des mécanises de sécurité

• Maîtrise les solutions d’analyse, de reporting et de suivi

• Connaissance experte des outils de gestion des coûts

Quelles sont les soft skills d’un ingénieur FinOps ?

Profil technique, l’ingénieur FinOps peut aussi disposer de compétences relationnelles.

Les soft skills qui lui sont couramment associées incluent :

• Une communication claire avec les équipes IT, Finance et Métiers

• L’esprit d’analyse et la capacité d’adaptation

• Une vision stratégique et tranverse

• L’anglais courant

Quelles entreprises recrutent des ingénieurs FinOps ?

Grands groupes, éditeurs de logiciels et entreprises de services numériques (ESN ) recrutent des ingénieurs FinOps.

Accenture, BNP Parisbas, Mirakl et Thales comptent parmi les employeurs potentiels.

L’ingénieur FinOps peut aussi travailler pour des administrations publiques.

Quel est le salaire d’un ingénieur FinOps?

En France, le salaire* annuel d’un ingénieur FinOps varie de 43 000 € à 90 000 €, selon les profils, la localisation, le secteur et la taille de l’entreprise.

Expérience

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans > Paris IDF

45 000 € 65 000 € 90 000 €

Régions

43 000 €

63 700 € 85 000 €



*Les rémunérations indiquées sont des moyennes brutes annuelles.

Quelles sont les perspectives d’évolution de carrière d’un ingénieur FinOps ?

Un ingénieur FinOps peut évoluer vers des fonctions de direction ou privilégier d’autres professions à vocation technique pour exercer en tant que :

• Architecte Cloud

• Analyste financier

• Directeur DevOps

• Directeur de la technologie (chief technology officer, CTO)

Les perspectives de carrière de l’ingénieur FinOps varient en fonction du secteur d’activité où il/elle exerce et de la mise à niveau de ses compétences.