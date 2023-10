Métiers IT- Développeur full stack : fonction, formation et salaire

Qu’est-ce qu’un développeur full stack ?

Le développeur full stack est en charge du développement de sites et d’applications web, des interfaces aux fonctionnalités techniques côté serveur.

Il intervient sur l’ensemble de la chaîne de développement web. En conséquence :

• Il travaille sur le socle technique (serveurs, BDD, CMS…) des applications et sites web créés, comme le ferait un développeur back end.

• Il développe les interfaces utilisateur (UX) et s’intéresse à l’ergonomie des solutions web créées, comme le ferait un développeur web.

Quelles sont les missions du développeur full stack ?

Ses missions peuvent varier en fonction des projets,du secteur d’activité et des objectifs de l’entreprise qui l’emploie.

Elles consistent généralement à :

• Analyser les besoins du client et les spécificités du projet

• Concevoir l’architecture technique de l’application web

• Créer la ou les bases de données associées

• Écrire des lignes de code côté serveur et côté client

• Contrôler la fiabilité de l’offre web et des fonctionnalités créées

• Assurer le développement technique du produit web

• Tester et corriger les fonctionnalités mises en œuvre

• Maintenir et mettre à niveau la solution web

Quelles sont les formations pour devenir développeur full stack ?

Le futur développeur full stack peut choisir parmi différentes formations :

• Bac+2 de type DUT ou BTS en informatique

• Bac+3 de type Licence ou Bachelor développement web & app

• Bac+5 de type Master 2 informatique ou Mastère spécialisé (MS)

Il peut aussi intégrer les formations d’écoles d’ingénieurs ou d’écoles spécialisées, parmi lesquelles :

• Ecole 42

• Epitech

• Supinfo

• Ensimag

• Efrei

Quelles sont les compétences et les qualités requises ?

Un fort investissement personnel et une appétence technique importante sont nécessaires pour devenir développeur full stack.

Polyvalent, il travaille sur tous les aspects du développement web, de la conception au déploiement en production d’applications web, de la création à la maintenance du stack technique.

Quelles sont les compétences techniques (hard skills) d’un développeur full stack ?

Profil généraliste, il doit disposer des compétences suivantes :

• Maîtriser les outils du développement web (CSS, HMTL, SQL, JavaScript…)

• Connaît différents langages de programmation (Java, PHP, Python, Ruby, C++…) et bases de données (MySQL, PostgreSQL, MongoDB, etc.)

• Maîtriser des frameworks back end (Ruby on Rails, Django…) et front end (React, Angular, Vue…)

• Expérimenter des systèmes de gestion de contenu ou CMS (WordPress Drupal, Joomla, YPO3, etc.)

• Utiliser un environnement de développement intégré ou IDE (Netbeans, Visual Studio Code, Sublime Text ou encore PyCharm, par exemple)

• Connaître différentes API et architectures (RESTful, les architectures orientées services ou SOA, architecture de microservices…)

• Utiliser des outils de contrôle de version (Git, SVN…)

Quelles sont les soft skills ?

Outre les savoirs techniques, le développeur full stack peut aussi disposer de compétences relationnelles appréciées par différents interlocuteurs.

Les soft skills incluent :

• Flexibilité : travailler de matière autonome et prioriser

• Coopération : communiquer et avoir l’esprit d’équipe

• Détermination : développer sa capacité à résoudre des problèmes

• Rigueur : être précis et faire preuve de patience

• Curiosité : mettre à niveau ses compétences

Quelles entreprises les recrutent ?

Le développeur full stack peut être recruté par des entreprises de toute taille. Start-up, PME et ETI, agences web ou de communication, grandes groupes des secteurs privé et public, dont les ESN ( voir la liste ) et les cabinets de conseil recrutent.

CapGemini et Thales font partie des recruteurs potentiels. Le développeur full stack peut aussi travailler en tant que travailleur indépendant (freelance), à partir d’un cahier des charges défini avec le client.

Quel est le salaire d’un développeur full stack ?

En France, le salaire* annuel d’un développeur full stack varie de 30 000 € à 69 000 €, selon les profils, la localisation, le secteur et la taille de son entreprise.

Expérience

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans > Paris IDF

33 000 € 45 000 € 69 000 €

Régions

30 000 €

42 700 € 57 500 €



Qu’en est-il en freelance ? Il peut débuter au taux journalier moyen (TJM) de 450 € HT en Ile de France où les rémunérations y sont supérieures d’environ 5% à la moyenne nationale.

*Les rémunérations indiquées sont des moyennes brutes annuelles.

Quelles sont les perspectives d’évolution de carrière d’un développeur full stack ?

Il peut changer de fonction et/ou gravir des échelons pour exercer en tant que :

• Chet de projet technique web

• Lead développeur

• Directeur de la technologie (CTO) ou des opérations (COO)