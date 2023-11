Métiers IT – Développeur back end : fonction, formation et salaire

Qu’est-ce qu’un développeur back end ?

Le développeur back end se concentre sur le développement et la maintenance du socle technique (serveurs et bases de données) d’applications et sites web.

Quelle est la différence entre développeurs back end, front end et full stack ?

Le développeur back end intervient au niveau du socle technique, des bases de données aux serveurs sur lesquels s’appuient les sites web développés.

Le développeur front end, de son côté, est spécialisé dans le développement et l’ergonomie d’interfaces utilisateur (UI) d’applications et sites web.

Le développeur full stack, enfin, couvre l’ensemble de la chaîne de développement web, des interfaces aux fonctionnalités techniques côté serveur.

Quelles sont ses missions ?

Un développeur back end se concentre sur le développement et la maintenance du stack technique des applications et sites web développés.

Ses principales missions consistent à :

• Développer et maintenir, côté serveur, des sites et applications web

• Ecrire les lignes de code associées et en tester la qualité

• Gérer les bases de données du stack technique

• Créer des interfaces de programmation applicative (API)

• Corriger, côté serveur, les applications et pages web qui le nécessitent

• Collaborer avec les parties prenantes, du développeur front end au chef de projet

Quelles sont les formations pour devenir développeur back end ?

Le futur développeur back end peut opter pour des formations de différents niveaux :

• Bac+2 de type DUT ou BTS en informatique

• Bac+3 de type Licence ou Bachelor en informatique

• Bac+5 de type Master 2 informatique ou Mastère spécialisé (MS)

Il/Elle peut aussi intégrer les formations spécialisées ou le cursus d’écoles d’ingénieurs.

Quelles sont les compétences et les qualités requises ?

Une appétence technique et un investissement personnel importants sont nécessaires pour devenir développeur back end.

Quelles sont les compétences techniques (hard skills) d’un développeur back end ?

Profil technique, Il/Elle :

• Maîtrise un ou plusieurs langages de programmation (Java, PHP, Python, Ruby, C#…), ainsi que des systèmes d’exploitation, en particulier Linux, et des gestionnaires de packages (nmp, yarn, etc.) • Connaît la gestion de bases de données (SQL et NoSQL)

• Utilise des frameworks back end (Node.js, Laravel, Django, Express JS)…

• Expérimente des outils de contrôle de version (Git, CVS, SVN…)

• Connaît l’achitecture SOAP et le protocole REST, les API associées

Quelles sont les soft skills d’un développeur back end ?

Il/Elle peut disposer de compétences relationnelles appréciées au sein d’un collectif de travail.

Les soft skills du développeur front end incluent :

• Rigueur et capacité d’analyse

• Esprit d’équipe

• Bonne communication

• Capacité à résoudre des problèmes

• Anglais technique

Quelles entreprises recrutent des développeurs back end ?

ESN, agences web, grandes groupes de différents secteurs et administrations publiques recrutent des développeurs back end.

Plus rarement, le développeur back end peut travailler en tant que travailleur indépendant (freelance), à partir d’un cahier des charges défini avec le client.

Quel est le salaire d’un développeur back end ?

En France, le salaire* annuel d’un développeur back end varie de 33 000 € à 70000 €, selon les profils, la localisation, le secteur et la taille de son entreprise.

Expérience

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans > Paris IDF

36 000 € 47 000 € 70 000 €

Régions

33 000 €

44 700 € 64 000 €





Qu’en est-il pour un(e) freelance ? Un développeur back end indépendant peut débuter au taux journalier moyen (TJM) de 440 euros HT à Paris. Les rémunérations y sont supérieures d’environ 5% à la moyenne nationale.

*Les rémunérations indiquées sont des moyennes brutes annuelles.

Quelles sont les perspectives d’évolution de carrière ?

Le développeur back end peut changer de fonction et/ou gravir des échelons pour exercer en tant que :

• Chef de projet

• Lead développeur

• CTO (chief technical officer)