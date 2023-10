Métiers IT – Administrateur systèmes et réseaux : fonction, formation et salaire

Qu’est-ce qu’un administrateur systèmes et réseaux ?

L’administrateur systèmes et réseaux est responsable de la mise en production, du paramétrage, de la disponibilité et la performance des systèmes d’information de l’entreprise qui l’emploie.

Il/Elle sait déployer les solutions nécessaires (services Cloud et DevOps, automatisation et IA…) pour adapter l’infrastructure dont il/elle a la charge.

En outre, Il/Elle est le garant du bon fonctionnement et des accès aux systèmes d’information d’une entreprise. Il/Elle est responsable de la continuité de service dans ce domaine.

Quelles sont les missions de l’administrateur systèmes et réseaux ?

Ses missions peuvent varier en fonction de la taille et du secteur d’activité de l’entreprise qui l’emploie.

Elles consistent essentiellement à :

• Administrer des systèmes d’information (SI) et des services réseaux (serveurs, postes de travail, équipements réseau et logiciels associés)

• Veiller à leur bon fonctionnement

• Gérer les droits d’accès et appliquer la politique de sécurité SI

• Résoudre les incidents techniques sur l’infrastructure SI

• Intégrer des solutions dans le système d’information

• Superviser son bon fonctionnement et sa performance

• Planifier et mettre en œuvre des mises à jour et des mises à niveau

• Piloter l’évolution technologique du SI, dont les flux de données

Quelles sont les formations pour devenir administrateur systèmes et réseaux ?

Le futur administrateur systèmes et réseaux peut choisir des formations de différents niveaux :

• Bac+2 de type DUT ou BTS en informatique + stages en entreprise

• Bac+3 de type Licence professionnelle en réseaux et télécommunications

• Bac+5 de type Master mention réseaux ou Mastère spécialisé (MS)

Il/Elle peut aussi intégrer une école d’ingénieurs comme :

• Efrei

• Epitech

• Supinfo

• Ensimag

L’alternance, les formations spécialisées et les certifications sont d’autres pistes pour acquérir ou valider des compétences spécifiques dans ce domaine.

Quelles sont les compétences et les qualités requises ?

L’administrateur systèmes et réseaux est le garant du bon fonctionnement et de la qualité du système d’information (SI) et des réseaux de l’entreprise.

Il contribue à l’évolution du SI, à la maintenance et au support aux utilisateurs.

Quelles sont les compétences techniques (hard skills) ?

Les compétences techniques requises pour être administrateur systèmes et réseaux incluent :

• Maîtrise de systèmes d’exploitation (Windows, UNIX, Linux, macOS…)

• Connaissance experte des technologies Internet et des environnements réseaux (IP, Firewall, VPN, VLAN, routage, câblage, SDN ou software-defined networking, stockage SAN et NAS…)

• Compréhension forte de la sécurité, des droits d’accès notamment

• Expérience de différents langages de programmation, des solutions de gestion de serveurs et des technologies de virtualisation

• Maîtrise de l’anglais technique et des outils de suivi des performances

Quelles sont les soft skills de l’administrateur systèmes et réseaux ?

Profil technique, l’administrateur systèmes et réseaux peut disposer de compétences relationnelles pour évoluer au sein d’un collectif de travail.

Les soft skills de l’administrateur systèmes et réseaux incluent :

• Flexibilité: s’adapter à différentes situations et faire face

• Communication : savoir coopérer et travailler en équipe

• Gestion : se confronter à la résolution de problèmes

• Rigueur : être minutieux et avoir l’esprit d’analyse

• Curiosité : mettre à niveau ses connaissances

Quelles entreprises recrutent des administrateurs systèmes et réseaux ?

Des entreprises de services du numérique (voir la liste des ESN en France ) ainsi que des grands groupes et des administrations publiques recrutent des administrateurs systèmes et réseaux.

Des entreprises de taille moyenne (PME) à intermédiaire (ETI) et des collectivités territoriales sont également actives dans ce domaine.

Quel est le salaire d’un administrateur systèmes et réseaux ?

En France, le salaire* annuel d’un administrateur systèmes et réseaux varie de 36 000 € à 57 750 €, selon les profils, la localisation, le secteur et la taille de l’entreprise.

Expérience

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans > Paris IDF

42 000 € 47 250 € 57 750 €

Régions

36 000 €

40 500 € 49 500 €



* Les rémunérations indiquées sont des moyennes brutes annuelles.

Quelles sont les perspectives d’évolution de carrière d’un administrateur systèmes et réseaux ?

Il/Elle peut gravir des échelons et évoluer vers les fonctions de :

• Chef de projet technique

• Architecte réseau

• Responsable de la sécurité des SI (RSSI)

• Directeur des systèmes d’information (DSI)