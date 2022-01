Développeurs : 10 compétences recherchées par les recruteurs

Développement Web, DevOps et IA sont les compétences et domaines techniques les plus demandés par les entreprises, selon CodinGame.

« Pour 2022, nous devons nous attendre à voir de plus en plus d’entreprises passer au recrutement basé sur les compétences », déclare Frédéric Desmoulins, co-fondateur & CEO de CodinGame. Il s’agit du « seul vecteur permettant d’éliminer les préjugés du processus d’entretien et d’ouvrir le recrutement tech à la diversité », ajoute le dirigeant de CodinGame.

La plateforme de tests de programmation et de mise en relation entre développeurs et employeurs publie, avec CoderPad, une enquête* sur le recrutement tech en 2022.

Les 10 compétences techniques les plus demandées par le marché sont les suivantes :

Développement Web (cité par 58% des recruteurs) DevOps (38%) IA / Machine Learning (30%) Logiciels de bases de données (27%) Cloud computing (26%) Développement mobile (24%) Conception d’interfaces UI/UX (23%) Big Data (20%) Programmation fonctionnelle (19%) Cybersécurité (17%)

Les développeurs, de leur côté, privilégient les compétences associées à l’intelligence artificielle (IA) (41%), au développement Web (37%) et aux jeux (31%). Par ailleurs, ils sont à jour sur les langages de programmation les plus demandés : JavaScript, Java et Python.

Recherche développeurs full-stack et back-end

53% des recruteurs disposent un budget plus élévé pour le recrutement de développeurs en 2022 que l’an passé. Par ailleurs, 40% des employeurs interrogés étendent à l’international leur recherche de profils qualifiés. Malgré tout, un employeur sur deux peine à recruter et retenir des candidats qualifiés, développeurs full-stack et back-end en tête.

Développeurs (77%) et recruteurs (76%) considèrent que les tests de compétences et les entretiens pratiques constituent la meilleure approche pour s’assurer du niveau d’un candidat. Le live coding et les tests d’évaluation technique sont privilégiés.

Qu’en est-il de la rémunération ?

En France, le salaire annuel moyen des développeurs est de 47 617 dollars (42 024 euros). Aux Etats-Unis, il atteint 95 800 dollars, au Royaume-Uni 68 600 dollars et en Allemagne 61 400 dollars, selon l’enquête livrée par CodinGame et CoderPad.

* L’enquête de CodinGame & CoderPad a été réalisée du 20 octobre au 6 décembre 2021 par le biais de SurveyMonkey. Plus de 14 000 développeurs et recruteurs dans 131 pays ont répondu au sondage.