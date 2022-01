DSI, un retour aux fondamentaux ?

Les directions des systèmes d’information (DSI) se recentrent sur les fondamentaux, tout en confortant leurs alliances avec les directions métiers. C’est ce que relève IDG dans son rapport « 2022 State of the CIO ».

1250 décideurs IT et métiers ont été interrogés dans le monde.

Voici 4 des principaux points à retenir de ce rapport :



1. La gestion de la sécurité cyber (citée par 51% du panel) devance l’efficacité opérationnelle (43%) dans la liste des priorités des DSI. La modernisation de l’existant (40%) et l’alignement des initiatives IT sur les objectifs commerciaux arrivent ensuite (38%)

2. 58% des décideurs métiers considèrent les DSI comme des « conseillers stratégiques », capables d’identifier des opportunités d’affaires de manière proactive. Ce taux a plus que doublé en un an.

3. 65% des dirigeants IT incluent un niveau de revenus à leurs objectifs pour l’année.

4. Les entreprises approuvent à nouveau des projets IT avec des échéanciers de 3 à 5 ans.

Entre innovation et maintenance opérationnelle

60% des responsables SI se disent également impliqués dans des activités stratégiques, dont la découverte d’initiatives qui permettent de différencier leur organisation de la concurrence.

Toutefois, 76% des responsables informatiques interrogés peinent encore à trouver le bon équilibre entre innovation commerciale et excellence opérationnelle.

Qu’en est-il des financements de projets ?

90% des DSI prévoient une hausse ou une stabilisation des budgets IT cette année.

Selon une autre étude (Gartner), les dépenses informatiques mondiales augmenteront de plus de 5% en 2022, une hausse en partie due à l’augmentation de projets à long terme.

(crédit photo : rawpixel via pexels)