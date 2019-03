Emploi : les 10 langages de programmation les plus recherchés

Hired a publié son classement des langages de programmation les plus recherchés par les recruteurs. Ce classement international s’appuie sur des données issues de 170 000 propositions d’entretien et offres d’emploi émises via la plateforme en 2018.

Les développeurs qui maîtrisent Go, le langage de programmation back-end créé par Google, sont les plus demandés par les recruteurs, en France notamment. Un spécialiste du langage Go, recevant en moyenne 9 propositions d’entretien durant sa recherche d’emploi sur Hired. Une quête d’une durée moyenne de 2 à 6 semaines pour ces profils.

Le top 10 des langages les plus recherchés par les recruteurs en témoigne :

1. Go (avec 9 propositions d’entretien en moyenne par développeur)

2. Scala (8,4)

3. Ruby (8,2)

4. TypeScript (7,7)

5. Kotlin (7,2)

6. JavaScript (6,8)

7. Objective-C (6,6)

8. PHP (6,5)

9. Java (6,5)

10. HTML (6,4)

Swift (6,3 sollicitations) et Python (6,2) arrivent ensuite.

Les développeurs préfèrent JavaScript

Les langages les plus recherchés par les employeurs ne sont pas les plus exploités par les développeurs. Seuls 7% déclarent utiliser Go comme premier langage de programmation, par exemple. La tendance est similaire pour Scala, Ruby, TypeScript et Kotlin.

À l’inverse, JavaScript est utilisé en priorité par 62% des développeurs interrogés par Hired. Java et Python (le langage le plus apprécié des candidats) suivent.