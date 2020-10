ESN : Groupe Open croque Neos-SDI, spécialiste Microsoft

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

En pleine crise de la covid-19, la concentration se poursuit dans le secteur des ESN. Groupe Open annonce l’acquisition de Neos-SDI, spécialiste des solutions Microsoft, qui revendique sa place de premier partenaire certifié en France.

« Nous sommes ravis de ce rapprochement qui, dans le cadre de notre stratégie de partenariat Microsoft, vient étoffer notre offre (notamment sur le Modern Workplace (O365) et les services managés autour du Cloud Azure) et enrichir les trajectoires d’évolution de carrière de nos collaborateurs. » déclarent Frédéric Sebag, co-Président d’Open et Eric Decroix, Directeur Partenariat Microsoft, dans un communiqué.

Créée en 2001, Neos-SDI est implanté à Paris (Siège), Lyon, Toulouse et Dijon (Centre de Services) avec plus de 180 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 16 millions € en 2019.

Neos-SDI intègre la Direction » IT Services » de Groupe Open, mais continuera de travailler comme une entité à part entière, dirigée par Eric Ferriere, son manager actuel.

Pour le premier semestre 2020, Groupe Open affiche des indicateurs d’activité en retrait : un chiffre d’affaires de -5% à 147,9 millions € et un résultat opérationnel courant de -7% à 5,3 millions €.

