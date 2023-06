ESN : IBM Consulting s’offre Agyla SAS, spécialiste du Cloud

La chasse aux compétences Cloud se poursuite sur le secteur des ESN.

IBM Consulting vient ainsi d’acquérir Agyla SAS, spécialiste du Cloud ainsi que des problématiques de Devops et de cybersécurité. Le montant de la transaction n’est pas communiqué.

Créé en 2013, Agyla SAS revendique un effectif de 70 experts techniques et exerce la moitié de ses missions au sein d’entreprises du CAC 40. Parmi ses références, on relèvera la SNCF, le groupe Accor ou encore la Société générale. Mais aucune information sur son chiffre d’affaires n’est disponible.

« Les consultants d’Agyla SAS possèdent une expertise approfondie des principaux partenaires de l’écosystème du Cloud hybride, avec plus de 100 certifications Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et autres. Agyla SAS est également un partenaire de conseil “advanced ” d’AWS. » indique IBM.

Selon une étude de Markess by Exaegis, le marché français du cloud, tous segments confondus, a augmenté de 15,5% en 2021 à près de 16 milliards €, et la croissance devrait se poursuivre sur un rythme identique au cours des quatre prochaines années.

« Agyla SAS apporte des capacités importantes dans les services d’ingénierie Cloud public ainsi qu’une expertise locale essentielle pour répondre aux besoins de transformation dans le domaine du Cloud en France », a déclaré Alex Bauer, le Directeur Général d’IBM Consulting en France.

Cette acquisition est la sixième acquisition d’IBM en 2023 après celles de BoxBoat, Nordcloud, Neudesic, SXiQ et Taos. Le groupe précise avoir racheté plus de 30 entreprises pour renforcer ses capacités en matière de Cloud hybride et d‘IA depuis 2020, année de la nomination de Arvind Krishna, son PDG, le successeur de Ginni Rometty.

