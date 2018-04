Gfi Informatique lorgne une ESN du Benelux

L’ESN française a lancé une OPA sur Realdolmen qui emploie plus de 1 200 personnes en Belgique et au Luxembourg.

Gfi Informatique a lancé une offre publique d’acquisition sur Realdolmen qui se clôturera le 31 mai prochain. L’opération a toutes les chances d’aboutir puisque l’offre de l’ESN française a reçu le soutien unanime du conseil d’administration de cette dernière.

Realdolmen est une société de services informatiques majeure en Belgique et au Luxembourg qui emploie quelque 1 250 collaborateurs et revendique plus de mille références clients dans le Benelux.

Sur l’exercice 2016-2017, Realdolmen a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 243 millions d’euros en croissance de plus de 3% et un résultat net de 11 millions d’euros. Le prestataire affiche une trésorerie positive de plus de 27 millions d’euros pour un endettement quasi nul (0,5 million).

Realdolmen se positionne sur les services applicatifs IT et d’externalisation, les services d`infrastructures IT, les offres de transformation digitale et de CRM pour des sociétés de taille moyenne. La société, créée en 1986, propose aussi des solutions spécifiques dans les secteurs de la santé et de la finance.

Gfi, la meilleure offre parmi une vingtaine d’acteurs

Souhaitant s’adosser à un partenaire international, Realdolmen a mandaté la banque d`affaires Lazard de « tester l`intérêt d`une vingtaine d`acteurs sur le marché » Sur la base des offres qui lui ont été remises, son conseil d`administration a considéré l’offre de Gfi Informatique comme étant la meilleure, tant du point de vue financier (37 euros par action) qu’au niveau du projet industriel.

Avec cette acquisition, si elle se confirme, Gfi Informatique va poursuivre sa stratégie de croissance externe et de développement à l’international qui lui a permis de se hisser dans le top 10 des ESN françaises. Présent dans 20 pays, la société a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 1,132 milliard d’euros et compte près de 15 000 collaborateurs.

Multi-spécialiste, Gfi Informatique associe prestation de services (externalisation, transformation numérique, migration informatique, CRM et big data) et édition de solutions logicielles (ERP pour l`assurance, e-commerce, gestion du temps, gestion de la relation client/éditique.).