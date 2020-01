Google, une société à 1 000 milliards de dollars

Qu’est-ce qui a été multiplié par plus de 34 en une quinzaine d’années ? Le cours de l’action Google.

Le 19 août 2004, le groupe américain faisait son entrée au Nasdaq, avec un prix d’introduction à 85 dollars.

Ce 16 janvier 2020, l’action a clos à 1 451,70 dollars. Et la valeur boursière de Google – plus précisément celle de sa maison mère Alphabet – a franchi le cap des 1 000 milliards de dollars.

Trois entreprises américaines avaient jusqu’alors dépassé ce seuil. Apple avait été la première, en août 2018. Amazon avait suivi quelques semaines plus tard. Pour Microsoft, c’était en avril 2019. Facebook, dernier des GAFAM a n’avoir pas encore atteint le palier, vaut aujourd’hui environ 620 milliards de dollars.

L’ascension boursière de Google va-t-elle se poursuivre ? Le taux d’investisseurs qui en doutent est au plus haut depuis près d’un an, souligne Goldman Sachs. En toile de fond :

Alphabet reste néanmoins une des entreprises les plus profitables au monde. Elle apparaît au 7e rang dans le classement de Fortune. Apple est 2e ; Facebook, 14e ; Microsoft, 21e ; Amazon, 54e.

Le groupe dispose d’une position forte sur des marchés-clés :

Sur ces bases, Google a construit un empire publicitaire qui lui a rapporté près de 34 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur son dernier trimestre d’activité.

Photo d’illustration © www.outreachpete.com – CC BY 2.0

