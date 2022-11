Guillaume de Landtsheer, NetApp France : « La majorité de nos clients ont une stratégie multicloud »

A la tête de NetApp France depuis septembre 2019, Guillaume de Landtsheer revient sur les grandes annonces de l’évènement annuel NetApp Insight qui s’est déroulé du 1er au 3 novembre.

Sur la roadmap de l’éditeur spécialiste du stockage, on retient le lancement de BlueXP qui se présente comme le successeur de Cloud Manager en tant que solution de gestion unifiée des ressources de stockage mais pousse plus loin cette notion. Cette console de gestion et de supervision de stockage permet de piloter ses ressources sur le site des clients et chez les hyperscalers. » Nous avons réalisé une étude sur le niveau de maturité de nos 38 000 clients dans le monde qui a révélé que 89 % d’entre eux avaient une stratégie multicloud » indique le patron de NetApp France.

Réduction du GES et nouveau programme partenaire

Autre annonce majeure, la réduction de son empreinte carbone. NetApp s’engage à réduire de 50 % l’intensité des émissions de gaz à effet de serre (GES) de scope 3 (produites par la chaîne de valeur d’une organisation) d’ici 2030, et de 42 % les émissions de GES de scope 1 (contrôlées ou détenues par une organisation) et de scope 2 (achats d’électricité, de chaleur et de refroidissement) grâce à l’adoption d’un objectif scientifique.

Côté distribution et intégration, l’éditeur annonce un nouveau programme de partenariat baptisé NetApp Partner Sphere qui devrait démarrer pour l’année fiscale 2024. » Il faut nous voir un peu comme un OEM1 chez les trois grands hyperscalers. C’est aussi le cas pour OVHCloud. En France, nous avons des partenaires historiques comme Orange Business Services ( OBS), Outscale et Atos. Nous travaillons aussi avec des partenaires de plus petite taille comme Cheops Technology ou Storedata qui utilisent nos technologies pour proposer des services de type Cloud public à leurs clients. » précise Guillaume de Landtsheer.

Pour la filiale française qui compte près de 200 collaborateurs, Guillaume de Landtsheer indique réalisé une croissance contenue entre 10% et 15% sur le segment « on premise » et proche de 100 % sur le segment Cloud.

1 Original Equipment Manufacturer



Interview enregistrée le 7 novembre