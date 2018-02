Huawei dépoussière le monde des tablettes

Les tablettes MediaPad 5 de Huawei proposent une belle fiche technique au regard de leur prix et de leur qualité de finition. Elles proposent également des écrans de grande taille : 8,4 et 10,8 pouces.

Pas de nouveau smartphone pour Huawei dans le cadre du Mobile World Congress 2018 de Barcelone. Le constructeur chinois frappe toutefois là où on ne l’attendait pas : sur le secteur des tablettes. Un marché en déclin depuis plusieurs années, mais qui retrouve aujourd’hui un second souffle avec des terminaux capables de prolonger l’expérience smartphone sur grand écran.

Et Huawei montre ici la justesse de son analyse, avec le choix de diagonales-écrans de 8,4 et 10,8 pouces. Soit plus que les 7 et 10,1 pouces traditionnels. De quoi répondre aux nombreuses récriminations des consommateurs se plaignant de la petitesse des écrans des tablettes.

Une fiche technique homogène

Huawei ne s’embarrasse pas de détails concernant la fiche technique de ses nouvelles tablettes MediaPad M5. Toutes disposent d’un puissant processeur Kirin 960 (4 cœurs ARM Cortex-A73 à 2,4 GHz et 4 Cortex-A53 à 1,8 GHz), de 4 Go de RAM et de capteurs de 13 et 8 mégapixels. Quelle que soit sa taille, l’écran IPS présente une même résolution de 2560 x 1600 points. L’espace de stockage pourra être de 32 Go, 64 Go ou 128 Go suivant les modèles.

Côté logiciel, nous trouvons Android 8.0 et Emui 8.0. Une surcouche permettant – entre autres – de proposer un mode desktop proche des ordinateurs traditionnels.

Trois modèles sont annoncés pour ce printemps :