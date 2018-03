Huawei, bientôt un smartphone “Blockchain-ready” sous Android et Sirin OS ?

Huawei est un géant de plus de la sphère IT à étudier le potentiel de la Blockchain. Mais, le numéro trois mondial des fabricants de smartphones développerait un smartphone capable de gérer des applications basées sur la Blockchain, indique Bloomberg.

Sirin OS pour les apps décentralisées

A cet effet, la société chinoise serait en pourparlers avec Sirin Labs pour son OS Sirin OS capable d’exécuter des applications Blockchain parallèlement au système d’exploitation Android.

Si un accord est trouvé, Huawei deviendrait alors le premier grand fabricant de smartphones à lancer un smartphone basé sur la Blockchain et, par voie de fait, à apporter la technologie au grand public.

Via son groupe de discussion sur Telegram, Sirin Labs avait confirmé les pourparlers, photos et commentaire à l’appui, dès la fin février 2018 : « Une réunion étonnante vient de se conclure entre Sirin Labs et Huawei. Parmi d’autres sujets discutés, il y avait la possibilité de coopérer ensemble pour apporter la technologie blockchain aux masses de manière sécurisée. ”

La Blockchain consiste en un registre décentralisé exploité en particulier pour enregistrer les transactions relatives aux crypto-monnaies.

Le smartphone de Huawei pourrait prendre en charge les applications décentralisées (DApp) basées sur la technologie Blockchain.

Un smartphone “Blockchain-ready” signé Sirin Labs pour 2018

Sirin Labs prévoit également de lancer son propre smartphone « Blockchain » au second semestre de l’année. Baptisé Finney, il intégrera, entre autres, des fonctionnalité liées aux crypto-monnaies, un portefeuille de stockage à froid (« cold wallet ») – c’est-à-dire non connecté à internet – et un système pour convertir de l’argent en jetons numériques.

Les portefeuilles de stockage à froid permettent aux utilisateurs de stocker des ressources numériques hors-ligne.

Annoncé en 2017, il sera proposé à un tarif de 1000 dollars, avec d’ores et déjà 25 000 précommandes. Il aura pour particularité d‘évoluer sous le système d’exploitation Sirin OS spécialement conçu par la société suisse pour les applications Blockchain.

Huawei a peut-être été intrigué par l’intérêt que les consommateurs ont montré dans ce smartphone.

La firme chinoise a aussi déposé un brevet pour un système de vérification basé sur la Blockchain afin de protéger les droits de propriété intellectuelle pour le contenu numérique.

(Crédit photo : @Huawei)