Hyperconvergence : entre VMware et Nutanix, le torchon brûle

La relation s’envenime entre les deux fournisseurs américains de logiciels d’infrastructure hyperconvergée. VMware a engagé une action devant la justice californienne contre son ancien directeur des opérations, Rajiv Ramaswami (en photo), recruté par Nutanix.

Comment en est-on arrivé là ? Deux jours après avoir quitté VMware en décembre 2020, Rajiv Ramaswami a rejoint Nutanix en tant que président et directeur général (CEO). Il s’est adressé à l’écosystème dans un tweet. Le dirigeant déclarait : « je suis ravi de rejoindre @nutanix en tant que président et CEO… Avec nos clients et partenaires, j’aimerais partager mes réflexions sur le chemin à parcourir. J’ai hâte de travailler avec vous ! »

I am delighted to join @nutanix as President and CEO this week. To our customers and partners, I'd like to share my thoughts with you about the journey ahead. I look forward to working with you! https://t.co/IeJBK1jyz4 #Nutanix #NTNX #LifeAtNutanix #HCI #CloudComputing

— Rajiv Ramaswami (@RajivRamaswami) December 11, 2020