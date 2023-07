IA : Harvard forme un bot de type ChatGPT

Le journal des étudiants de la prestigieuse université américaine a révélé l’information.

Les inscrits au cours d’introduction à la programmation informatique d’Harvard – CS50 – pourront utiliser une IA générative « maison » dès la rentrée 2023.

Les étudiants en informatique et d’autres disciplines, avec ou sans expérience préalable en programmation, sont ciblés par ce cours encadré par le professeur David Malan.

Le programme apprend aux étudiants à « penser de manière algorithmique et à résoudre efficacement des problèmes », selon ses promoteurs.

Un bot basé sur ChatGPT

Le « bot CS50 » sera « similaire dans l’esprit » à ChatGPT d’OpenAI et GitHub Copilot, mais il « guidera les étudiants vers une réponse plutôt que de la leur donner directement », a déclaré David Malan dans les colonnes de The Harvard Crimson.

L’outil aidera les programmeurs en devenir à mieux comprendre des lignes de code, identifier des bugs et les résoudre, répondre à des questions techniques, entre autres.

Le cursus, a expliqué le professeur, intègre depuis toujours des logiciels. L’utilisation d’une IA est donc une « évolution de cette tradition ». Il ajouté que le personnel du cours CS50 « expérimente actuellement les modèles de langage pré-entraîné GPT 3.5 et GPT 4. »

« Nous expliquerons clairement aux étudiants qu’ils doivent toujours faire preuve d’esprit critique lorsqu’ils reçoivent des informations, qu’elles proviennent d’un humain ou d’un logiciel », a-t-il souligné. « Mais les outils ne s’amélioreront que grâce au retour d’information des étudiants et des enseignants. Ils feront donc eux aussi partie intégrante du processus. »

Et d’ajouter :

« Notre propre espoir est que, grâce à l’IA, nous puissions éventuellement atteindre un ratio enseignant/élève de 1:1 pour chaque élève du CS50. Et ce en leur fournissant des outils logiciels qui, 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7, puissent soutenir leur apprentissage à un rythme et dans un style qui leur conviennent le mieux individuellement. »

Les écoles s’adaptent en ordre dispersé à la montée en puissance de l’IA générative. Harvard elle-même n’avait pas de règlement sur le sujet en fin d’année 2022.

Depuis, l’unversité a intensifié sa communication sur le sujet.