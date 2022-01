Ingénierie : 4 propositions avant la présidentielle 2022

Après Numeum, Syntec Ingénierie tente à son tour d’influencer les débats en amont de l’élection présidentielle française d’avril 2022.

« L’ingénierie française dispose des compétences nécessaires pour permettre à la France d’être à la pointe en matière de transition écologique et d’accompagner les innovations industrielles qui s’imposent à elles » souligne l’organisation professionnelle dans un rapport.

4 grands enjeux

Pour soutenir la filière, Syntec Ingénierie met en exergue 4 champs d’action :

1. Industrie du futur 5.0

2. Energie et souveraineté

3. Climat, jumeau numérique et neutralité carbone

4. Formation à l’innovation scientifique

Ces enjeux sont associés à un ensemble de propositions parmi lesquelles celles visant à :

– Promouvoir le label « relations fournisseurs et achats responsables » dans l’industrie

– Rendre éligibles les ingénieries externalisées

– Sanctuariser le crédit impôt recherche (CIR)

– Revoir les règles du marché unique européen de l’électricité

– Améliorer la compétitivité du secteur nucléaire en accélérant sa transition numérique

– Favoriser une commande publique qui tende vers la neutralité carbone

– Accompagner la généralisation du jumeau numérique pour optimiser l’efficacité énergétique et réduire l’empreinte écologique des ouvrages, en garantissant une interopérabilité et une standardisation des données (« openBIM »)

– Lancer un plan « Ingénieur 2030 » visant le recrutement de 50 000 ingénieurs par an

– Renforcer la présence des femmes dans les filières scientifiques

– Valoriser le référentiel « Former l’ingénieur du XXIème siècle aux enjeux socio-écologiques »

