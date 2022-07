Ingénieur logiciel : 4 points à retenir du rapport Hired

Hired, plateforme de mise en relation entre entreprises et profils techniques, livre l’édition européenne de son rapport* « State of Software Engineers » 2022.

Le rapport est basé sur les données propriétaires de Hired. Plus de 84 000 interactions effectuées entre entreprises et candidats en génie et développement logiciels, via la plateforme, ont été étudiées de janvier 2020 à décembre 2021.

Que retenir des interactions étudiées ?

Prime aux ingénieurs blockchain

1. Redux au top des attentes >

Les compétences basées sur les langages de programmation Redux (bibliothèque open source JavaScript), TypeScript (développé par Microsoft) et Go (créé par Google) sont les plus demandées par les employeurs via Hired. Les profils qui maîtrisent ces langages ont ainsi reçu l’an dernier près de 1,4 fois plus de propositions d’entretien que la moyenne des profils étudiés.

2. Blockchain et cybersécurité >

La rémunération annuelle des ingénieurs logiciels concernés par l’étude a augmenté en moyenne de 2,7% en 2021. Cependant, certains profils ont bénéficié d’augmentations plus conséquentes.

Aussi, les ingénieurs logiciels qui s’activent dans la blockchain, la vision par ordinateur et la cybersécurité ont bénéficié d’augmentations plus élevées que la moyenne (jusqu’à +7,8% dans la blockchain).

3. L’Irlande rémunère mieux >

Selon les données Oyster, partenaire de Hired, les ingénieurs logiciels qui travaillent en Irlande et en Allemagne ont perçu les rémunérations moyennes les plus élevées l’an dernier (plus de 100 000 € de salaire annuel). Soit plus qu’au Royaume-Uni (75 276 £, ou près de 88 700 €).

En France, selon le rapport Hired, le salaire moyen des ingénieurs logiciels atteint 67 900 €. La situation est plus contrastée pour les seuls développeurs, selon une autre étude. Le salaire annuel moyen des développeurs logiciels en France est ainsi de 43 200 € (source : CodinGame et CoderPad).

4. Backend, full stack et frontend >

Les ingénieurs backend, full stack et frontend se voient proposer plus d’entretiens que d’autres. Ils devancent ainsi les ingénieurs data et ceux actifs dans les systèmes et applications mobiles.

* Allemagne, Espagne, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni et Suède.

(crédit photo via Pexels)