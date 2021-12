Femmes dans la Tech : des opportunités, malgré des biais persistants

Le niveau de satisfaction au travail des femmes des technologies de l’information (27% des effectifs IT aux États-Unis*, 20% en France) est relativement bon, en dépit des difficultés.

« Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontée ? » La question a été posée à 1100 professionnelles de l’IT dans le cadre d’un rapport** livré par Skillsoft.

Les inégalités salariales (citées par 38% des répondantes, 46% en France) et le déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée (36% globalement, 34% en France) dominent. Suivent l’absence d’équité concernant les opportunités d’évolution (33% pour toutes, 38% dans l’Hexagone) et le déficit de formation (32% pour l’ensemble du panel, 24% en France).

Malgré tout, 9 professionnelles sur 10 se déclarent « plutôt » ou « entièrement » satisfaites de leurs missions actuelles. Quels sont les domaines porteurs ?

Analyse commerciale et cybersécurité

L’analyse commerciale, qui couple informatique et gestion, et la cybersécurité, l’un des marchés IT en forte croissance, sont les principaux domaines d’intérêt pour les femmes interrogées. Pourtant, seule une minorité dispose de certifications dans ces domaines, 22% pour l’analyse d’affaires et 18% dans le sécurité cyber, relève Skillsoft dans son rapport.

Or, 86% considèrent les possibilités de perfectionnement professionnel ou de formation « très » ou « extrêmement » importantes. Elles le pensent pour l’avancement de leur propre carrière et pour encourager davantage de femmes à intégrer et à prospérer dans l’IT.

* U.S. Department of Labor

** L’enquête a été réalisée en ligne du printemps à l’été 2021, avec le soutien de Microsoft et Qualtrics XM. 1100 femmes professionnelles des technologies de l’information (information technology, IT) ont été interrogées dans 4 pays : France, Royaume-Uni, Canada, États-Unis. Source : Skillsoft – « 2021 Women in Tech Report » .

(crédit photo ThisIsEngineering via Pexels)