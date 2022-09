Innovation de rupture : 7 tendances pour la DSI

Les directions des systèmes d’information (DSI) d’entreprise de tous secteurs – des hautes technologies à l’industrie – ont intérêt à envisager différents scénarios pour affronter l’évolution d’activités et de modèles bousculés par les technologies de rupture.

C’est en tout cas l’analyse mise en exergue par Gartner lors de son IT Symposium/Xpo.

Le cabinet d’études a identifié les 7 grandes tendances suivantes :

1. Métavers >

Gartner prévoit que les espaces de travail « entièrement virtuels » représenteront 30% de la croissance des investissements dans les technologies métavers (3D, VR, vision par ordinateur…) à horizon 2027. Les directions informatiques ont intérêt à s’y préparer.

2. Drones >

Les véhicules aériens sans pilote (UAV), plus communément nommés drones, montent en puissance dans différents secteurs, de l’agriculture à la défense, sans oublier le tourisme. Le lancement du premier service de « taxi volant » est prévu pour 2024. Les DSI de ces secteurs, en lien avec les services juridiques des organisations, sont parties prenantes.

3. Humains numériques >

Le marché des représentations numériques d’humains devrait peser 125 milliards de dollars à horizon 2035. Les acheteurs et les responsables technologiques actifs dans les secteurs de la santé, de la formation, du recrutement ou encore de l’assistance aux utilisateurs font partie des professionnels concernés par ces représentations interactives, animées par une IA.

4. DAO >

Une organisation autonome décentralisée (DAO) est une entité numérique fonctionnant sur une blockchain. Modèle d’organisation émergent sur le marché des services informatiques, elle peut intéresser de jeunes diplômés et travailleurs IT parmi les plus recherchés du marché. Les DSI qui peinent à recruter et retenir des profils qualifiés devraient s’y préparer.

5. Recharge sans fil >

Comme d’autres, les responsables informatiques actifs dans les transports, le tourisme et l’immobilier sont confrontés à la multiplication d’objets connectés (IoT) et à l’extension de la surface d’attaque. La recharge sans fil pour véhicules électriques, dont le succès commercial est anticipé par Gartner, conforterait la tendance.

6. Graphène >

Le graphène remplacera-t-il le silicium ? Les DSI devraient envisager les possibilités offertes par les technologies à base de graphène et identifier les fournisseurs émergents, sans négliger les risques.

7. Technologie à la demande >



Vous avez dit durabilité ? Gartner recommande aux DSI de se préparer au déploiement et à l’administration d’applications et programmes conçus pour être produits, utilisés et éliminés rapidement. Le cabinet américain, qui parle de « disposable technology » (technologie jetable ou à usage unique, en français), ne dit rien de leur fin de vie.