iPadOS 13.4 : Apple fait converger un peu plus Mac et iPad

Ce 25 mars 2020 débutent officiellement les livraisons de l’iPad Pro 4e génération.

Avec lui, Apple inaugure une nouvelle version du système d’exploitation iPadOS (13.4).

Celle-ci améliore la prise en charge des dispositifs de pointage.

En tête de liste, le pavé tactile intégré au Magic Keyboard, qu’Apple commercialisera en mai.

L’expérience utilisateur n’est pas la même que sur Mac.

Par défaut, le curseur se présente sous la forme d’un cercle gris « semi-transparent » qui change de forme selon les éléments de l’interface. On peut en régler la taille, la couleur… et le comportement. Notamment la durée d’inactivité après laquelle il est automatiquement masqué.

iPadOS 13.4 est censé permettre de reproduire, sur les trackpads, les gestes auparavant réalisables sur l’écran tactile. Entre autres, le basculement entre applications, l’affichage du dock et du centre de contrôle ou encore l’accès au mode Slide Over.

Autre nouveauté : le partage de dossiers iCloud Drive. On le paramètre depuis l’application Fichiers. La fonctionnalité devait, à l’origine, arriver à l’automne dernier avec iOS 13.

Les développeurs auront noté le lancement des « achats universels ». Ils pourront faire en sorte que l’achat d’une application sur un store débloque les autres versions. Ce sera également valable pour les achats in-app.

Parmi les autres changements intégrés dans iPadOS 13.4 :

iPadOS 13.4 est disponible en tant que mise à jour pour l’ensemble des iPad Pro. Il l’est aussi pour l’iPad 5, l’iPad Air 2, l’iPad mini 4 et tous les modèles ultérieurs.

On retrouve le partage de dossiers iCloud Drive dans l’update macOS Catalina 10.15.4.

Y figurent également :

Les iMac sont compatibles à partir des modèles fin 2012. Les MacBook Pro et Air, à partir de la mi-2012. L’iMac Pro, de 2017. Les Mac mini, de fin 2012. Les Mac Pro, de fin 2013.

