Jean-Christophe Morisseau quitte Red Hat pour Lenovo ISG

C’est l’info mercato du secteur IT en France : Jean-Christophe Morisseau quitte son poste de directeur général de Red Hat France pour une fonction équivalente au sein Lenovo ISG .

Après plus de huit années chez Red Hat France, dont plus de la moitié à sa direction, il estime « avoir transformé l’empreinte de Red Hat auprès de ses clients et partenaires pour en faire un acteur incontournable des infrastructures cloud en France .» dans un post LinkedIn.



Il fera sa rentrée ce 4 septembre dans sa nouvelle fonction : « Un nouveau chapitre s’ouvre pour moi le 4 septembre prochain. J’ai l’honneur de rejoindre la société Lenovo en tant que Directeur Général France de la division ISG. Lenovo ISG couvre les activités Serveur, Stockage et Réseau du groupe et représente l’une de ses activités à la croissance la plus soutenue. » précise-t-il.

Crédit photo : compte LinkedIn de Jean-Christophe Morisseau