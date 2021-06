John McAfee : retour sur une carrière IT hors norme

Le programmeur et homme d’affaires anglo-américain John McAfee, fondateur et ancien dirigeant de l’éditeur logiciel antivirus éponyme, a été retrouvé sans vie, mercredi 23 juin, dans la cellule du centre pénitentiaire où il était détenu, en Espagne.

Millionnaire ayant essuyé des revers de fortune, il était dans l’attente d’une potentielle extradition vers les Etats-Unis pour des accusations d’évasion fiscale.

Voici quelques-unes des dates qui ont marqué son existence et sa carrière :

Programmation, antivirus, cryptomonnaies…

1945 : Naissance à Cinderford (Angleterre)

1967 : Diplômé en mathématiques du Roanoke College (Salem, Virgine, Etats-Unis)

1968 aux années 1980 : Programmeur pour la NASA, puis Univac, Xerox, CSC, Booz Allen et Lockheed

1987 : John McAfee fonde McAfee Associates (devenu McAfee)

1994 : Il quitte l’éditeur de logiciels McAfee

2000 et au-delà : Implication dans différents projets et sociétés, la plupart dissoutes depuis, dont Tribal Voice éditeur de PowWow (messagerie instantanée), QuorumEx (entreprise basée au Belize, active dans le développement d’antibiotiques), Future Tense Central (cybersécurité) et MGT Capital Investments (minage de bitcoin).

2011 : Vente de McAfee à Intel pour 7,7 Md$

2012 : Recherché par les autorités du Belize dans le cadre d’une enquête pour meurtre

2016 et 2020 : Candidat, proche du parti libertaire, aux élections présidentielles U.S

2021 : Décès, à 75 ans, à Sant Esteve Sesrovires (Espagne)

Lorsque le fabricant de processeurs Intel a remplacé le nom McAfee par la marque Intel Security, en 2014, John McAfee, déclarait alors être : « éternellement reconnaissant envers Intel » pour l’avoir « libéré de cette terrible association avec le pire logiciel de la planète. »

Depuis, l’entreprise McAfee a retrouvé son nom. Intel a vendu sa participation majoritaire à TPG en 2016 et Thoma Bravo a acquis une participation minoritaire. La firme de cybersécurité a fait son retour en bourse en 2020 et a vendu début 2021 ses activités B2B.