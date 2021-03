McAfee vend à son tour ses activités B2B

Symantec et McAfee, même destin ? Voilà un an et demi, le premier finalisait la vente de ses activités B2B. Cédant par la même occasion sa marque historique, il s’était rebaptisé NortonLifeLock.

Le second ne suivra pas tout à fait la même voie. Il a également vendu ses activités B2B, mais ce sont elles qui changeront de nom. Le consortium qui s’en est porté acquéreur* a mis 4 milliards de dollars sur la table, en cash. À sa tête, Symphony Technology Group. Le fonds américain avait déjà acheté, RSA Security à Dell Technologies pour près de 2 milliards l’an dernier.

Les deux parties entendent boucler l’opération dans un délai d’un an (et préférentiellement pour fin 2021). Ôté notamment la part que McAfee réserve à l’épongeage d’une partie de ses dettes (4 milliards de dollars fin 2020), les actionnaires devraient se partager plus de 2 milliards.

McAfee a préparé le terrain

La transaction s’inscrit dans un contexte de stagnation de l’activité B2B. Elle a dégagé 1,348 milliards de dollars de revenus en 2020, soit 1,2 % de plus qu’en 2019. Et ses facturations ont diminué d’une année sur l’autre. Dans le même temps, le chiffre d’affaires du B2C a crû de 19,6 %, à 1,558 milliards.

Surtout, seule l’activité B2C affiche un résultat opérationnel positif (333 millions de dollars ; +20,2 %). Sur la partie B2B, la perte d’exploitation se creuse : +19,2 %, à 180 millions.

McAfee avait préparé le terrain pour développer son activité grand public. En particulier à travers une restructuration qui doit se terminer d’ici à la mi-2021… Elle implique des suppressions de postes.

L’éditeur estime, sur le fondement de données de Frost & Sullivan, que ses solutions grand public ont couvert un marché potentiel de 13,1 milliards de dollars en 2020. Et, sur la base des chiffres d’IDC, 17,3 milliards pour ses solutions entreprise.

* TPG a actuellement le contrôle de McAfee. Il l’avait pris, en 2016, à Intel, resté un actionnaire important. Thoma Bravo était entré dans la boucle l’année suivante.

